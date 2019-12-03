Üzerine hentbol kale direği devrilen öğrenci yaralandı
Sivas'ta eğitim gördüğü okulun spor salonunda üzerine hentbol kale direği devrilen öğrenci yaralandı.
Sivas'ta eğitim gördüğü okulun spor salonunda üzerine hentbol kale direği devrilen öğrenci yaralandı.
Ahmet Ayık Spor Lisesi spor salonunda arkadaşlarıyla hentbol oynayan 10. sınıf öğrencisi Furkan Ödemiş, portatif kale direğinin dibinde yere düştü. Bu sırada kale direği de Ödemiş'in üzerine devrildi.
Yaralanan Ödemiş, ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.
Sol kulağı ve sol bacağından yaralanan Ödemiş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.