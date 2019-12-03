Üzerine hentbol kale direği devrilen öğrenci yaralandı
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Üzerine hentbol kale direği devrilen öğrenci yaralandı

Sivas'ta eğitim gördüğü okulun spor salonunda üzerine hentbol kale direği devrilen öğrenci yaralandı.

03.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:24
Üzerine hentbol kale direği devrilen öğrenci yaralandı

'ta eğitim gördüğü okulun spor salonunda üzerine hentbol kale direği devrilen öğrenci yaralandı.

Lisesi spor salonunda arkadaşlarıyla hentbol oynayan 10. sınıf öğrencisi Furkan , portatif kale direğinin dibinde yere düştü. Bu sırada kale direği de Ödemiş'in üzerine devrildi.

Yaralanan Ödemiş, ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.

Sol kulağı ve sol bacağından yaralanan Ödemiş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Üzerine hentbol kale direği devrilen öğrenci yaralandı
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