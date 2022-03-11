ÜZERİNE 10 METRELİK TABELA DÜŞTÜ

Antalya'da rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan 10 metrelik tabela, kamyonete mal yükleyen Nasrettin Savaş'ın üzerine düştü. Yaralanan Savaş, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi Gazi Bulvarı üzerindeki tente dükkanı önünde meydana geldi. Tente dükkanı yanındaki bir otele ait yaklaşık 10 metrelik tabela, rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak, kamyonete mal yükleyen Nasrettin Savaş'ın üzerine düştü. Tabelanın düştüğünü gören diğer çalışanlar durumu 112'ye bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tabela ve kamyonet arasındaki boşlukta bulunan Savaş'a ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan Savaş, ambulansla hastaneye götürüldü.

'TABELA PROFİLDEN KIRILDI'

Tente dükkanında çalışan Abdulgani Yıldırım, "Arkadaşlarla kamyonete mal yüklüyorduk. Rüzgar, tabelayı salladı ve devirdi. Bu tabela profilin ek yerlerinden kırıldı. Çok büyük bir rüzgar da yok. Biz tabela sahibine defalarca sağlam yapması konusunda uyardık. Rüzgarın etkisiyle profilinden kırıldı ve arkadaşımız altında kaldı" dedi.