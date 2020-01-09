Üzerinde kar biriken ahırın çatısı çöktü, hayvanlar enkaz altında kaldı
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Üzerinde kar biriken ahırın çatısı çöktü, hayvanlar enkaz altında kaldı

Bilecik'te, bir ahırın kar biriken çatısının çökmesi sebebiyle enkaz altında kalan büyükbaş hayvanlar, yaralı olarak kurtarıldı.

09.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:32
Üzerinde kar biriken ahırın çatısı çöktü, hayvanlar enkaz altında kaldı

'te, bir ahırın kar biriken çatısının çökmesi sebebiyle enkaz altında kalan büyükbaş hayvanlar, yaralı olarak kurtarıldı.


Olay, Bilecik'in ilçesine bağlı Günyarık Köyü'nde meydana geldi. Hasan Sönmez'e ait ahırın çatısı yoğun yağan kar yağışı sonrası çöktü. Ahırın yanındaki evinde oturan ve sesi duyan Sönmez hemen ahıra koşarken 2 adet büyükbaş hayvanın enkaz altında kaldığını gördü. Çevredeki vatandaşların yardımı ile enkazdan yaralı olarak çıkartılan hayvanlar veteriner kontrolünden geçirildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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