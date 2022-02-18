Üzerinde güneş batmayan İETT otobüsü '500T' yolda kaldı

Otobüs arızası dün saat 08.30 sıralarında Kartal'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tuzla-Cevizlibağ arasında çalışan 34 KN 7855 plakalı 500T otobüsü, Kartal'da D-100 kara yolunda seyir halindeyken motor arızası nedeniyle yolda kaldı. Arazına nedeniyle İETT şoförü, soğuk havada yolcuları indirmek zorunda kaldı.

BİR SONRAKİ ARACA BİNDİLER

Ardından İETT sürücüsü, otobüsü tamir etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Durakta bekleyen yolcular bir sonraki sefer otobüsüne binerek yolculuklarına devam etti.

YOLDA KALAN OTOBÜS KAMERADA

Arızalanan otobüs vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların otobüsten inip bekledikleri İETT şoförünün ise arızalanan otobüsü tamir etmeye çalıştığı görüldü.