Uzay Nerede Başlar?

Dünya'da şu an 8 milyara yakın insan yaşıyor. Yapılan araştırmalara göre, bugüne kadar yaşayan insan sayısı ise 100 milyar… Düşünsenize, bunlardan kaç milyarı Dünya'ya uzaydan bakmak istemiştir.

En azından bu satırların sahibi çok istiyor!

Dünya'dan kaç kilometre yukarısı uzay sayılıyor? Astronotluğu yaşamak için kaç kilometre yukarıya çıkmak gerekiyor?

Atmosferden sonrası uzay!

Uzay ile Dünya arasındaki bu hayali sınıra Kármán hattı deniyor. Deniz seviyesinin yaklaşık 100 kilometre üzerindeki bu hayali hat, Dünya'nın bittiği ve uzayın başladığı yer olarak kabul ediliyor. Bu mesafeden itibaren yer çekimi kaybolmaktadır.

Bilim insanları yıllarca uzayın başlangıcını tartıştı. Adını Macar asıllı Amerikalı mühendis ve fizikçi Theodore von Kármán'dan alan hat herhangi bir ülkeye ait değil.

Uluslararası sınır olarak kabul edilir.

Birleşmiş Milletler tarihsel olarak Kármán çizgisini uzayın sınırı olarak kabul etmiştir.

ABD hükümeti belirli bir yüksekliği kabul etme konusunda çekingen davransa da 100 km irtifadan uçan insanlar Federal Havacılık İdaresi'ne göre "gerçek astronot"tur.

ATMOSFERDEN SONRASI...

Deniz seviyesinde 20 kilometre yukarısına kadar olan alana "Troposfer," 20 ile 50 kilometre arasındaki alana "Stratosfer" denir.

Meteor yağmurlarının yaşandığı 50 ila 85 kilometre arasındaki alan da "Mezosfer."

Uzay mekiklerinin "cirit attığı 690 kilometreye kadar olan alan ise "Termosfer."

Uzayın boşluğuna a.ılan 10 bin kilometre yukarısı ise "Eksozfer" olarak adlandırılır.

Space Mag Türkiye - Son Dakika Haberleri

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