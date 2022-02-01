Uzaktan görüp yanına kadar gittiler! Ardahan'da buz tutmuş göldeki aç kurt vatandaşları heyecanlandırdı

Türkiye'de yoğun kış şartlarının en fazla hissedildiği illerimizin başında gelen Ardahan'da dikkat çeken görüntüler kaydedildi. Çıldır Gölü üzerinde bir canlı fark eden vatandaşlar, hemen hareketliliğin olduğu bölgeye doğru gitti. Bu sırada balık avlayan bir kurtla karşı karşıya gelen vatandaşlar, hemen bu anları kayıt altına aldı.

KAR KURDU OLARAK BİLİNİYOR

Kar kurdu olarak bilinen kurdun, ormanlık alanda yiyecek bulamamasının ardından hayati tehlikeyi de göze alarak şehre inmesi ve Çıldır Gölü üzerinde balık avlaması dikkat çekti. Göl içerisinde Sazan, Karabalık,Şafak balığı, Alabalık ve Kerevit gibi türler yer alıyor.

AMACINA ULAŞTI

Bu sırada avını ağzına alarak donmuş gölden uzaklaşan kurt da hem asaleti nedeniyle kendisine hayran bıraktı hem de yiyecek bulmanın sevinciyle hızlı şekilde bölgeden uzaklaştı.