Uzaktan eğitimde omurga sağlığına dikkat! Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ahmet Dinç, "Baş boyun ekseninin beyin ve vücut bağlantısı ile doğrudan ilişkisi var. Uzaktan eğitimde omurga sağlığına dikkat ederken, hareketsiz yaşamı da yapacağımız basit ama etkili egzersizlerle hayatımızdan uzaklaştırabiliriz" ifadelerini kullandı.

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinden dolayı milyonlarca öğrenci velinin merakla beklediği okulların açılış tarihleri belli olurken yüz yüze mi yoksa uzaktan mı eğitim yapılacağı da netleşti. Uzaktan eğitim ile ders başı yapacak öğrenciler bir süre daha okul ortamından uzak kalacak. Bu durum evden çıkmayan çocuklarda özellikle video oyunlarının etkisi ile hareketsiz yaşamı daha da tetikleyebilir. Uzmanlar velileri omurga ve buna bağlı olarak gelişecek sağlık problemleri konusunda uyarıyor.

Ders Arasında Evde Tenefüse Çıkın

Maske, hijyen ve sosyal mesafe olmazsa olmazlarımız arasında yere alırken, fiziksel sağlığımıza da dikkat etmek büyük önem taşıyor. Bu konuların başında ise okulların açılış tarihinin yaklaşmasıyla öğrenciler yer alıyor. Pandemi dolayısıyla uzun bir süre uzaktan eğitim gören çocuklar, yeni eğitim öğretim yılına da uzaktan başlayacak. Teknolojinin her an ellerinin altında olacağını belirten Romatem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ahmet Dinç,"Özellikle bu dönemde velilere büyük iş düşüyor. Çocuklar okul ortamında olmadığı için derslerini tablet, bilgisayar ya da televizyon karşısında işleyecek. Tenefüsler ise çocukların okulda koşturduğu hareket ettiği gibi olmayacak. Ders aralarında ebeveynlerin çocuklarını ayağa kalkmaya teşvik etmesi gerekiyor. Mesela odalar arasında bir ziyaret gibi. Aynı zamanda uzun süre ekrana bakılacağı için bazı kurallara da dikkat etmekte fayda var. Çünkü boynumuzun uzun bir süre boyunca sürekli öne bükülmüş pozisyonda olmasından dolayı kollarımızda ve ellerimizde ağrı, uyuşma veya karıncalanma olabilir. Bu durum da okul çalışmalarına odaklanmamızı zorlaştırabilir. O yüzden ders ekranı göz hizasında olmalı. Eğer bilgisayardan ders takip ediliyorsa mouse ve klavye öğrencilerin uzanabilecekleri yerde olmalı. Sandalyenizin omurganızın şekline uyduğundan ve sırtınızı desteklediğinden emin olun. Ayaklarınız da yere rahatça basabilmeli" ifadelerini kullandı.

Uzaktan Eğitim Sürecinde Hangi Egzersizler Yapılmalı?

Dinç sözlerine şöyle devam etti: "Hareketsiz yaşam birçok sağlık sorununa da davetiye çıkarıyor. Bunlardan en önemlisi ise kalp krizi, inme, obezite gibi rahatsızlıklara zemin hazırlaması olarak biliniyor.Çocukların da ileri yaşlarda bu rahatsızlıklara aday olmaması için mümkün olduğunca hayatlarına hareket katmak gerekiyor. Bağışıklık sistemi için de egzersiz önemli bir yer tutuyor. Özellikle uzaktan eğitimle başlayacak bu dönemine evde yapabileceğimiz basit ama etkili hareketlerle bu sorunu uzaklaştırabiliriz"

1-Boyun Egzersizleri

• Öncelikle boynunuzu sağ elimizle destekleyerek sağ omzunuza doğru eğerek 10 saniye bekleyin ve daha sonra bu işlemi sol elimizin desteği ile boynumuzu sol omzumuza eğerek gerçekleştirelim, 10 saniye bekletip rahatlayalım. Bu arada boyun kaslarımızdaki gerginliği hissedelim.

• Ellerinizle çenenizi tutarak başınızı arkaya doğru ittirin ve 10 saniye bekleyin, daha sonra ellerinizi başınızın arkasına alarak bu kez de ön tarafa doğru ittirin.

• Başımızı sol elimizin avuç içiyle destekleyip başımızı elimize doğru itiyoruz 5'e kadar sayıp bırakıyoruz. Aynı hareketi sağ taraf için tekrarlıyoruz.

• Başımızın arkasına ellerimiz kenetleyip avuç içleri ile başımızı kavrayarak başımızı ellerimize doğru iterek 5'e kadar sayıyoruz. Aynı hareketi ellerimizi alnımıza koyup başımızı öne iterek uyguluyoruz ve 5'e kadar sayıp bırakıyoruz.

• Boynumuz ile sağa doğru önden arkaya yarım daire çizelim, sonra sola doğru önden arkaya doğru yarım daire hareketi çizelim.

Bu hareketleri 8 veya 10 tekrarlı setler olarak yapabiliriz.

2- Omuz Egzersizleri

• Güçlenmek ve esnekliği arttırmak için ilk olarak omuzlarınızı dairesel olacak şekilde öne doğru çevirin. Aynı işlemi omuzları arkaya olacak şekilde çevirin ve her iki hareketten 10 tekrar yapın.

• Omuzlarımızı yukarı doğru çekelim, çekebildiğimiz maksimal seviyeye gelince 5'e kadar sayıp sonra rahatlayalım. 5 kez tekrarlayalım.

Sadece Fiziksel Değil, Psikolojik Olarak da Etkiliyor

Hareketsizliğin aynı zamanda; motivasyon kaybı, odaklanma gibi birçok sorunu da beraberinde getireceğine dikkat çeken Psikolog Merve Güleç ise, "Kişiler hareketsizlik sonucu sadece fiziksel rahatsızlıklarla karşılaşacaklarını düşünürken, psikoloji de bu durumdan olumsuz etkileniyor. Çocuğun okul başarısı da etkilenebilir. Örnek vermem gerekirse Londra Üniversitesi'nden (University College London - UCL) uzmanlarca yürütülen bir araştırma, zamanlarının çoğunu oturarak geçiren çocukların 18 yaşına geldiğinde depresyona girme ihtimalinin daha yüksek olduğu sonucuna vardı" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler