Uzak Şehrin Masalı nerede çekiliyor? Uzak Şehrin Masalı çekimleri hangi şehirde? Uzak Şehrin Masalı konusu ne? - Haberler
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Uzak Şehrin Masalı nerede çekiliyor? Uzak Şehrin Masalı çekimleri hangi şehirde? Uzak Şehrin Masalı konusu ne?

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Uzak Şehrin Masalı nerede çekiliyor? Uzak Şehrin Masalı çekimleri hangi şehirde? Uzak Şehrin Masalı konusu ne?

Görsel zenginliği ve doğasıyla büyüleyen Uzak Şehrin Masalı dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Bugün FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Uzak Şehrin Masalı dizisinin nerede, hangi şehirde çekildiği merak edilmekte. Uzak Şehrin Masalı güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara gelirken sizin için Uzak Şehrin Masalı dizisi hakkında bilgi verdik. Peki, Uzak Şehrin Masalı nerede çekiliyor? Uzak Şehrin Masalı çekimleri hangi şehirde? Uzak Şehrin Masalı konusu ne, ilk bölüm fragmanı izle!

Başrollerinde Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi oyuncular yer aldığı Uzak Şehrin Masalı dizisinin çekimlerinin nerede yapıldığı merak edilmekte. Uzak Şehrin Masalı, 25 Film imzalı, ilk bölümü bugün (12 Eylül Pazar) yayınlanacak olan, yönetmen koltuğuna Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu, senaryosunu Can Sinan'ın yazdığı, aşk ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Peki, Uzak Şehrin Masalı nerede çekiliyor? Uzak Şehrin Masalı çekimleri hangi şehirde? Uzak Şehrin Masalı konusu ne? Uzak Şehrin Masalı fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

UZAK ŞEHRİN MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Uzak Şehrin Masalı dizisinin çekimleri Kars'ta gerçekleşmiştir. İlerleyen bölümlerde çekim İstanbul'a taşınacak. İstanbul'daki çekimler ise Beykoz Kundura Fabrikası'nda kurulan platolarda ve İstanbul Şile civarlarında gerçekleşecektir.

Uzak Şehrin Masalı nerede çekiliyor? Uzak Şehrin Masalı çekimleri hangi şehirde? Uzak Şehrin Masalı konusu ne?

UZAK ŞEHRİN MASALI OYUNCULARI KİMLER?

Aslıhan Güner,
Barış Kılıç,
Timur Acar,
Begüm Birgören
Zeynep Eronat
Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi birbirinden başarılı oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizinin yayın tarihi de açıklandı. Uzak Şehrin Masalı 12 Eylül Pazar günü FOX'ta yayınlanacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Uzak Şehrin Masalı nerede çekiliyor? Uzak Şehrin Masalı çekimleri hangi şehirde? Uzak Şehrin Masalı konusu ne?

UZAK ŞEHRİN MASALI KONUSU NEDİR?

"Hepimiz kendi masallarımızın kurbanıyız..."
O gece Demirkan Konağı'nda yaşanan deprem, Umay'ın hayatındaki bütün taşları yerinden oynattı. Yıllardır kocası Affan'ın zulmüne evlatları için katlanan Umay için bu olay, bardağı taşıran son damla olmuştu. Çocuklarını alıp evi terk etti. Doğup büyüdüğü köye, Eskitepe'ye, uzun süredir kırgın olduğu ablası Sonay'a sığındı. El ele verip tüm küskünlükleri geride bıraktı iki kardeş. Hayatlarına bir çekidüzen vereceklerdi. Aile yadigarı mandırayı yeniden çalıştırmaya başlayacak, kimseye müdana etmeden yaşayacaklardı. Ama kul kurarken kader gülerdi. Karşılarına mazisi karanlık, gizem dolu bir adam çıktı… Kürşat Eroğlu… Yaralıydı. Kaçaktı. Çok korktular önce ondan. Ama Kürşat, Umay'ı ve çocukları, Affan'ın zulmüne karşı cansiperane korudu. Mandırayı ayağa kaldırmalarına yardım etti… Ve iki kız kardeş bir kez daha büyük bir yol ayrımına geldi. Çünkü herkesin geçmişinde büyük sırlar vardı. Ve zamanın açığa vurmadığı hiçbir sır yoktu…

Uzak Şehrin Masalı nerede çekiliyor? Uzak Şehrin Masalı çekimleri hangi şehirde? Uzak Şehrin Masalı konusu ne?

UZAK ŞEHRİN MASALI KÜNYESİ NEDİR?

TÜR: Dram Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

YAPIM ŞİRKETİ: 25 FİLM

YAPIMCI: Fırat Parlak & Koray Şahin

YÖNETMEN: Mustafa Şevki Doğan & Tuğçe Hükeyme Küçükkalıpçı

SENARYO VE HİKAYE: Can Sinan

İDARİ YAPIMCI: Arzu Ersan Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

MÜZİK: Mayki Murat Başaran & Sunay Özgür & Engin Arslan

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: Zekeriye Kurtuluş

SANAT YÖNETMENİ: Aylin Aday

KOSTÜM SORUMLUSU: Alev Tüysüz

UZAK ŞEHRİN MASALI İLK BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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Haber: Uzak Şehrin Masalı nerede çekiliyor? Uzak Şehrin Masalı çekimleri hangi şehirde? Uzak Şehrin Masalı konusu ne? - Haberler
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