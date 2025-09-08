Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlıyor?

Yeni sezon 15 Eylül 2025 Pazartesi günü akşam saat 20.00'de başlayacak. Dizi birincil sezondaki etkileyici performansı sonrası yeniden ekranlara güçlü bir dönüş yapıyor. Taşıdığı dramatik derinlik ve karakter dinamikleriyle Uzak Şehir, 15 Eylül'den itibaren yeniden izleyicisini saracak.

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sezon finali 2 Haziran 2025'te yayınlanan dizinin ardından yapım ekibi yoğun bir hazırlık sürecine girdi. Çekimlerin Ağustos ayında yeniden başlaması ve ardından dikkatlice hazırlanan fragmanla birlikte dizi, 15 Eylül tarihiyle kamuoyuna duyuruldu. Bu tarih, birçok güvenilir kaynakta aynı şekilde yer aldı. Ayrıca, dizinin alışık olduğu yayın günü olan Pazartesi akşamı ve primetime kuşağı seçimi de bu tarihin stratejik olarak tercih edildiğini gösteriyor.

PAZARTESİ AKŞAMLARI EKRANDA: SABİT YAYIN GÜNÜ VE SAATİ

Uzak Şehir'in yayın günü ve saati, izleyici alışkanlığı açısından büyük önem taşıyor. Dizi ilk sezonda olduğu gibi ikinci sezonda da Pazartesi akşamları saat 20.00 kuşağında izleyiciyle buluşacak. Bu sürekliliğin dizinin izleyici kitlesi için güvenli bir ritim oluşturduğu görülüyor. Yeni sezona geçiş, mevcut alışkanlıklara sadık şekilde gerçekleşiyor.

YENİ SEZONDA NELER DEĞİŞİYOR?

İkinci sezonun fragmanı yayınlandı ve izleyiciyi hikaye açısından derin bir dönüş bekliyor. Baş karakterler arasındaki bağlar, özellikle Alya ve Cihan arasındaki ilişki, yeni sezonda daha karmaşık ve duygusal bir boyuta taşınıyor. Bazı karakterlerin kaderi merak uyandırırken, fragmanda öne çıkan yeni yüzlerin dahil olması da dikkat çekiyor. Örneğin, dizinin kadrosuna Banu Fotocan ve Özge Erdem gibi yeni oyuncuların katılacağı bilgisi, bu sezonun sürprizlerle dolu olacağının bir işareti.

SETTEN VE SOSYAL MEDYADAN GELEN İPUÇLARI

Setten paylaşılan kareler ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar da heyecanı artırdı. Oyuncular ve yapım ekibinin paylaştığı görüntüler, ikinci sezona dair atmosferi ve hazırlık sürecini gözler önüne serdi. Bu görseller izleyiciye yeni sezona dair duygusal ipuçları veriyor ve beklentiyi daha da yükseltiyor.

HAZIRLIK SÜRECİ VE ÇEKİM DETAYLARI

Sezon finalinin ardından dizinin çekim ekibi, önce kısa bir araya girdi. Ardından Ağustos ayı itibarıyla çekimler yeniden başladı. Mardin'in yanı sıra İstanbul'da da set kurulduğu bilgisi, üretimde kurgu ve sinematografi açısından zenginleşmenin sinyalini veriyor. Yeni sezon kritik sahneler ve atmosferik detaylarla izleyiciyi ekran başında tutmaya hazırlanıyor.

TARİHLERİ ÖZETLEYELİM

• 2 Haziran 2025: İlk sezon finali yayınlandı.

• Ağustos 2025: Yeni sezon çekimlerine başlandı.

• 15 Eylül 2025 (Pazartesi, 20.00): İkinci sezon başlıyor.

Bunlar elinizdeki takvimi oluşturacak kilit veriler.

İZLEYENLERİ NE BEKLİYOR?

Her bölümüyle izleyiciyi derin duygusal yolculuğa çıkaran Uzak Şehir, ikinci sezonda bu başarıyı daha da büyütmeyi hedefliyor. Hikayenin sürükleyiciliği, karakter yapısı ve dramatik gerilim seviyesi, "Uzak Şehir"i Türkiye'nin en sağlam yapımlarından biri haline getirmişti. Yeni sezonda da bu çizgiyi bozmayarak, aksiyonun yanında duygusal yoğunluğu artırmak hedefleniyor.

GÖZLER 15 EYLÜL'DE

Özetle, Uzak Şehir dizisinin ikinci sezonu 15 Eylül 2025 Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında başlayacak. Yayın günü ve saati, alışık olunan zamana uygun olarak planlandı. Yeni sezonun fragmanı ve kadroya katılan isimler, dramatik yoğunluk ve gizem dozunu yükseltiyor. İzleyiciler, pazartesi akşamlarını tek bir soruyla geçirmeye hazır: "Uzak Şehir bu hafta var mı?" Yanıt, 15 Eylül'le birlikte geliyor.