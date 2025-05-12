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UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! KANAL D ekranı ile Uzak Şehir 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! KANAL D ekranı ile Uzak Şehir 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?
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Uzak Şehir 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir izleyicileri, merakla bekledikleri yeni bölümden ilk sahneleri görmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, Uzak Şehir dizisinin 25. bölüm fragman linki ve detaylar…

KANAL D'nin sevilen dizisi, Uzak Şehir 24. bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 25. bölüm fragman bilgileri ise en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu? Uzak Şehir dizisinin 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümüne ilişkin merak edilenler…

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN 24. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Nare'nin yaşamla ölüm arasında gidip gelmesi, çevresindeki herkesi derin bir iç sorgulamaya iter. Yeniden hayata tutunabilmesi için Fidan'ın desteğine ihtiyaç duyan Nare, ne yazık ki bu desteği göremeyecektir. Her ne kadar Cihan ve Alya, onun hayatta kalması için gereken yolları bulmuş olsalar da, kader onlar için başka bir plan yapmıştır.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! KANAL D ekranı ile Uzak Şehir 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Albora halkı, Nare'yi yaşama döndürmek için elinden geleni yaparken, onu hayata bağlayacak olan kişi aslında düşündüklerinden çok daha yakındadır. Ancak bu kişi yalnızca Nare'nin kurtuluşunu değil, onun Şahin'le yeniden bir araya gelip gelemeyeceğini de belirleyecektir.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! KANAL D ekranı ile Uzak Şehir 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?UZAK ŞEHİR 25. BÖLÜM FRAGMANI

Bu sırada Alya, annesi Fikriye'nin geçmişte gönderdiği bir fotoğraftan şüphelenmeye başlar ve peşine düştüğü bu gizem, Fikriye'yi köşeye sıkıştırır. Gerçeklerle yüzleşmeye mecbur kalan Fikriye, Halis'le nihayet yüzleşmeye karar verir. Ancak bu yüzleşmeye tanık olan kişi, hem Fikriye hem de Halis için olayların seyrini tamamen değiştirecek, beklenmedik bir sürpriz olacaktır.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! (FULL - HD LİNK)

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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