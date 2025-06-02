Popüler dizi Uzak Şehir, 2 Haziran 2025 Pazartesi akşamı sezon finali bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan sezon finali, dizinin takipçileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Uzak Şehir Sadakat öldü mü, Sadakat ölüyor mu? Sadakat diziden ayrılıyor mu?

UZAK ŞEHİR GERÇEK Mİ, UYARLAMA MI?

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir, ünlü Lübnan dizisi 'Al Hayba'nın uyarlaması olarak seyirci karşısına çıkacak.

UZAK ŞEHİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Mardin Midyat'ta gerçekleşiyor.

UZAK ŞEHİR FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Her bölümüyle izleyicisini sürükleyen Uzak Şehir, 2 Haziran Pazartesi saat 20:00'de sezon finali bölümüyle yayınlanacak.

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Alya, Cihan'ın sunduğu evlilik şartını reddeder. Bunun üzerine Cihan Albora şikayetini geri çekmez ve Alya yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilir. Alya'nın, Cihan'ın evlilik şartını kabul etmediğini öğrenen Sadakat, son kozunu oynar ama bu durum Alya'yı yumuşatmak yerine daha da sinirlendirir. Alya'nın yargılandığını bilen Demir bu durumu fırsat bilerek Alya'yı kendisiyle iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışır.

UZAK ŞEHİR SADAKAT KİM?

Azem Albora'nın karısı. Boran, Cihan, Nare ve Kaya'nın annesi. Geleneklerine sıkı sıkı bagˆlı. Degˆis¸en du¨nyanın kurallarını yok sayıyor. Ona go¨re; bulundugˆu topraklarda kendi o¨rf ve adetlerinin dıs¸ına c¸ıkılırsa, yas¸ama s¸ansları yok, kurda kuzu olunur. O yu¨zden kurallarında katı ve uygulama konusunda gerektigˆinde fazlasıyla acımasız.

UZAK ŞEHİR SADAKATÖLDÜ MÜ?

Uzak Şehir Sadakat karakterinin ölüp ölmediği bu akşam yeni bölümde netleşecek. Sayfamızı takip edebilirsiniz.