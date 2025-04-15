Uzak Şehir'in Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı ve LGS'ye Geri Sayım Başladı

2025 yılında Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavına girecek öğrenciler ve velileri, Lgs'ye kaç gün kaldı? sorusunu sık sık araştırıyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen sınav takvimi doğrultusunda, bu yılın LGS sınavı 15 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak.

LGS'YE KAÇ GÜN KALDI?

2025 LGS sınavı için geri sayım başladı. LGS'ye kaç gün kaldı sorusu, hem öğrencilerin hem de velilerin hazırlık sürecini planlamasında belirleyici oluyor. 15 Haziran 2025 tarihinde yapılacak sınav için bugünden itibaren 61 gün bulunuyor.

LGS KAÇ OTURUM OLACAK?

LGS sınavı iki oturum şeklinde gerçekleşecek.

Birinci oturum (sözel) saat 09:30'da başlayacak ve 75 dakika sürecek. İkinci oturum (sayısal) ise saat 11:30'da başlayacak ve 80 dakika sürecek. Bu bilgiler ışığında, öğrencilerin sınav günü saat düzenine alışmaları ve deneme sınavlarını bu saatlere uygun şekilde çözmeleri oldukça yararlı olacaktır.