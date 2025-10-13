Uzak Şehir CANLI izle! 13 Ekim Uzak Şehir, 33. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

Kanal D'de ekrana gelen Uzak Şehir, yayımlanan tanıtımları ve dikkat çekici görselleriyle kısa sürede izleyicilerin ilgisini toplamayı başardı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı yapım, güçlü performansları ve farklı hikâye kurgusuyla dikkat çekiyor. 13 Ekim akşamı yayınlanacak 33. bölümü canlı izlemek isteyen izleyiciler ise yüksek çözünürlüklü (HD) yayın bağlantılarına yoğun şekilde yöneliyor.

Kanada'dan küçük oğlu ile birlikte Mardin'e dönen Alya, hayatının en zorlu yolculuklarından birine çıkar. Vefat eden eşinin son isteğini yerine getirmeye kararlı olan Alya, karşısına çıkan engellere rağmen pes etmez. "Uzak Şehir", güçlü bir kadın karakterin azmini ve içsel direncini etkileyici bir anlatımla ekrana taşımaya devam ediyor. 13 Ekim'de yayınlanacak 33. bölüm öncesinde izleyiciler, Kanal D canlı yayın bağlantısını merakla araştırıyor.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı yapım, özgün hikayesi ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Yeni bölümü HD kalitede canlı izlemek isteyenler ise Kanal D yayın linkine yoğun ilgi gösteriyor.

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan'ın evlilik teklifini reddeder. Bu karar, aralarındaki dengeleri tamamen değiştirir. Cihan, Albora hakkındaki şikayetini geri çekmez ve hukuki süreci başlatır. Alya'nın kararlı tutumu karşısında Sadakat, son kozunu devreye sokar. Ancak bu hamle, Alya'nın öfkesini daha da körükler. Bu süreçte Demir, Alya'ya bir iş birliği teklifi sunar ve onu kendi tarafına çekmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Cihan ve Alya, küçük bir kaçamak yaparak aşklarının gücünü yeniden keşfeder. Deniz'i de yanlarına alan ikili, birlikte geçirdikleri bu özel anlarda birbirlerine olan bağlılıklarını daha da pekiştirir. Ancak bu huzurlu anlar, yeni bir fırtınanın habercisidir.

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer yer alıyor.

Her biri karakterlerine derinlik kazandırarak dizinin duygusal yoğunluğunu artırıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan'ın Boran'ın yaşadığını gizleme çabası, onun için giderek zor bir sınava dönüşür. Bu gerçeği öğrenen Alya, büyük bir güven krizine girer. Cihan, tüm içtenliğiyle kendini anlatmaya çalışırken, Sadakat'in beklenmedik hamlesi tüm dengeleri altüst eder.

Şahin'in konağa baskın yapmasıyla Boran'ın hayatta olduğu ortaya çıkar. Sadakat, bu gizliliğin arkasında başka nedenler ararken, olaylar zinciri yeni sırların açığa çıkmasına neden olur. Zerrin'in bebeğinin babasının Kaya olduğunu açıklamasıyla birlikte, Cihan ve Demir arasındaki çatışma yeniden alevlenir. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir.

UZAK ŞEHİR UYARLAMA MI?

Evet. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı "Uzak Şehir", Lübnan yapımı popüler dizi "Al Hayba"'nın Türk televizyonlarına uyarlanmış versiyonudur. Türk izleyicisine uygun şekilde yeniden kurgulanan yapım, özgün dokunuşlarıyla farklı bir yorum sunuyor.