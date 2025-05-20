Uzak Şehir boykot mu ediliyor? Uzak Şehir neden boykot ediliyor? Sinem Ünsal - Ozan Akbaba ne paylaştı (Coca-Cola)?

Uzak Şehir boykot mu ediliyor? Uzak Şehir neden boykot ediliyor? Sinem Ünsal - Ozan Akbaba ne paylaştı (Coca-Cola)?
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Kanal D'nin pazartesi akşamları izlenme rekorları kıran ve yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ilgi gören dizisi Uzak Şehir, bu kez ekran başarısıyla değil, başrol oyuncularının reklam tercihiyle gündemde. Dizinin sevilen karakterlerinden Alya'yı canlandıran Sinem Ünsal ve Cihan Albora rolüyle dikkat çeken Ozan Akbaba, sosyal medya hesaplarından aynı anda Coca-Cola reklamı paylaşınca, tepkilerin hedefi oldu. Sinem Ünsal - Ozan Akbaba ne paylaştı? Uzak Şehir boykot mu ediliyor?

Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın aynı anda Coca-Cola reklamı paylaşmaları sosyal medyada tepki topladı. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da paylaşımı eleştirerek Kanal D ve bağlı kanalları boykot edeceğini açıkladı. Peki, Sinem Ünsal - Ozan Akbaba ne paylaştı?

UZAK ŞEHİR BOYKOT MU EDİLİYOR?

Dizi hayranlarının büyük ilgi gösterdiği iki oyuncunun, Coca-Cola markasıyla iş birliği yaparak eş zamanlı tanıtım yapması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, özellikle İsrail'e yönelik boykot çağrılarının yoğunlaştığı bir dönemde bu reklamın zamanlamasını sert bir şekilde eleştirdi.

Uzak Şehir boykot mu ediliyor? Uzak Şehir neden boykot ediliyor? Sinem Ünsal - Ozan Akbaba ne paylaştı (Coca-Cola)?

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI DA TEPKİLİ

Tepki gösterenler arasında yalnızca sosyal medya kullanıcıları değil, kamuoyunda tanınan isimler de yer aldı. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu ikisi kim tanımıyorum, diziyi bilmiyorum. Maç falan yoksa Kanal D'yi de izleyen biri değilim. Ama bundan sonra Kanal D ve bağlı olduğu gruptaki hiçbir kanalı izlemeyecek, siyonizme destek olan markalara mecrasında yer verdiği sürece boykot edeceğim."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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