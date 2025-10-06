Uzak Şehir 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi, farklı anlatımı ve derin karakter ilişkileriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin takipçileri ise şimdiden 33. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Tanıtım videosu çıktı mı? sorularına yanıt arıyor. Peki, büyük bir merakla beklenen yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı?

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan'ın şartlı evlilik teklifine olumlu yanıt vermez. Bunun üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetinden geri adım atmaz ve Alya kendisini bir anda mahkeme sürecinin ortasında bulur. Alya'nın bu kararı, Sadakat'in son kozunu oynamasına neden olur; ancak bu girişim, Alya'yı ikna etmek yerine daha da öfkelendirir. Alya'nın kararsızlığını fark eden Demir ise bu durumu kendi lehine çevirmek ister ve onu kendi safına çekmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Alya ile Cihan, Boran'ın yaşadığı gerçeğiyle yüzleşirken büyük bir vicdan muhasebesi içindedir. Sadakat ise bu zor dönemde yaraları daha da derinleştirir. Cihan ile Alya arasındaki aşk, yaşanan bu sarsıntılara ne kadar dayanabilecek?

GEÇEN BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Cihan'ın aldığı kritik karar, beraberinde yeni riskler getirir. Gizlice attığı bu adım, tahmin ettiğinden çok daha karmaşık sonuçlara yol açar. İçini kemiren suçluluk duygusu, Alya ile arasında görünmez bir duvar örülmesine neden olur. Alya, bu uzaklaşmanın nedenini sorgulamaya başladıkça olayların arkasındaki gerçeği anlamakta zorlanır. Cihan'la yaptığı yüzleşme ise onu daha da karmaşık duygular içinde bırakır. Cihan'daki değişimi çözmeye kararlı olan Alya, sonunda tüm yanıtları bulur; fakat bu gerçekler ona huzur mu getirecektir, yoksa onu büyük bir hayalin içine mi sürükleyecektir?

UZAK ŞEHİR 33. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin 33. bölüme ait fragmanı henüz yayımlanmadı.

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizide; Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi birçok başarılı oyuncu yer alıyor.