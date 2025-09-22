Uzak Şehir 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

Her Pazartesi izleyiciyle buluşan yapım, farklı kurgusu sayesinde dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Diziseverler, "Uzak Şehir 31. bölüm fragmanı yayımlandı mı, tanıtım videosu çıktı mı?" sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, merakla beklenen yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı?

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan'ın evlilik teklifine şartlı yaklaşımını kabul etmez. Bunun üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikâyetini geri çekmez ve Alya kendini mahkeme yolunda bulur. Alya'nın bu kararı, Sadakat'i son hamlesini yapmaya iter; ancak bu çaba Alya'yı ikna etmek yerine daha da öfkelendirir. Alya'nın yaşadığı çıkmazı fark eden Demir ise fırsatı değerlendirip onu kendi tarafına çekmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

Cihan, Alya'ya duyduğu aşkı bir kez daha dile getirir. Sadakat'in yaptıkları sonrası Cihan'ın annesine olan öfkesi büyük olacaktır. Cihan, aklındaki soruların cevabını bulmak için İstanbul'un yolunu tutar.

GEÇEN BÖLÜMDE OLANLAR

Cihan ve Alya, tüm engellere rağmen aşklarını sahiplenerek konağa geri döner. Her ne kadar bu kararın ağır sonuçları olacağını bilseler de birbirlerinden vazgeçmemeye kararlıdırlar. Ancak Alya'nın Kanada'ya gitmemesi, Sadakat için büyük bir tehdit anlamına gelir. O da bu birlikteliği engellemek adına tüm gücünü ortaya koyar. Mine ise Alya'ya karşı öfkesini büyütür ve planladığı hamlenin sonuçlarını hesap edemez.

Bu sırada Şahin ile Nare'nin gizli evliliği Albora ailesinde adeta fırtına koparır. Cihan, Nare'nin bile bilmediği bir sırrı ortaya çıkarır: "Boran'ın katili Ecmel!" Şahin bu iddiayı reddetse de, Cihan'ın Hamada hakkında verdiği bilgiler, Nare ile ailesi arasında derin bir uçurum yaratır. Bu gerçek, çiftin evliliğinin üzerine de kara bir gölge düşürür. Özgürlüğüne kavuşan Ecmel ise Albora'ları köşeye sıkıştırmak için yeni planlarını hızlandırır. Her hamle, onu yeniden Cihan'la karşı karşıya getirecektir. Artık topraklarda kimin sözü geçeceği yavaş ama kesin adımlarla belirginleşmeye başlamıştır.

UZAK ŞEHİR 31. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin 31. bölüme ait fragmanı henüz yayımlanmadı.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın üstlendiği dizinin güçlü kadrosunda ayrıca Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi birçok başarılı isim yer alıyor.