Uzak Şehir 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı, 2. sezon yeni bölüm fragman linki var mı?

Her Pazartesi akşamı ekranlarda yerini alan dizi, farklı hikâyesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Yeni bölümü merak eden dizi severler, fragmanın paylaşılıp paylaşılmadığını araştırıyor. Peki, Uzak Şehir'in 30. bölüm fragmanı erişime açıldı mı?

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan'ın evlilik şartını kabul etmez. Bunun üzerine Cihan, Albora'ya yönelik şikâyetini geri çekmez ve Alya mahkemeye sevk edilir. Alya'nın bu teklifi reddettiğini öğrenen Sadakat son hamlesini yapar, ancak bu durum Alya'yı ikna etmek yerine daha da öfkelendirir. Alya'nın zor durumda olduğunu fark eden Demir ise bu fırsatı değerlendirip onu kendi tarafına çekmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Cihan, artık Alya'ya hissettiği aşkı hem Sadakat'in hem de Mine'nin yüzüne söylemekten çekinmez. Ancak Cihan'dan vazgeçmek istemeyen Mine, elindeki Ecmel kozunu kullanmaya devam ederek tehditlerini sürdürür. Bu durum, yeni bölümde gerilimi daha da artıracaktır.

GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Kaya ve Nadim'in geçirdiği kaza herkesi derinden sarsar, Sadakat ise bir kez daha evlat acısıyla sınanır. Babasına yapılanların ardından öfkesine yenilen Demir, Cihan'ın karşısına dikilir ve aralarındaki husumetin asla bitmeyeceğini sert sözlerle dile getirir.

Nare ile Şahin, önlerindeki engeller kalkınca evlenmeye karar verir. Ancak mutluluğa giden gizli yolculukları, beklenmedik bir kişiyle bambaşka bir hâl alır.

Cihan, Boran'ın katilini yakalamanın rahatlığını yaşarken, Alya'dan gelen bir haberle yeniden büyük bir tehlikeyle yüzleşir. Gerçeği ortaya çıkarmak isteyen Cihan, bu kez Mine'nin planıyla sarsılır. Alya ise hem kendi hem de oğlunun geleceği için önemli bir kararın eşiğine gelir. Kalbi ile mantığı arasında sıkışan Alya'yı bu kararından vazgeçirmeye çalışan Cihan, başarılı olup olamayacaktır.

Aşk, birinin kalbini yakarken, diğerinin suskun duygularına cesaret vererek yeni bir yol açabilir mi?

UZAK ŞEHİR 30. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 30. bölüm fragmanı henüz izleyiciyle buluşmadı.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI

Uzak Şehir'in güçlü kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer yer alıyor.