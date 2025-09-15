Uzak Şehir 29. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki!

Hayatını kaybeden eşinin vasiyetini yerine getirmek için küçük oğluyla birlikte Kanada'dan Mardin'e gelen Alya'nın hikâyesine odaklanan Uzak Şehir, güçlü anlatımı ve dramatik kurgusuyla dikkat çekiyor. Peki, dizinin 29. bölümü nereden izlenebilir? İşte Uzak Şehir'in son bölümüyle ilgili tüm detaylar...

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Alya, Cihan'ın teklif ettiği evlilik şartını kabul etmez. Bu karar üzerine Cihan, Albora'ya yönelik şikâyetini geri çekmez ve Alya mahkemeye sevk edilir. Alya'nın bu şartı reddettiğini öğrenen Sadakat, son hamlesini yapar ancak bu çabası Alya'yı yumuşatmak yerine daha da öfkelendirir. Alya'nın yargılanmasını fırsat bilen Demir ise onu kendi tarafına çekmek ve iş birliği yapmaya ikna etmek için adım atar.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Cihan, Alya'ya duyduğu aşkı artık gizlemeden hem Sadakat'e hem de Mine'ye açıkça anlatır. Ancak Cihan'dan vazgeçmek istemeyen Mine, elindeki Ecmel kozunu kullanmaya devam ederek tehditlerini sürdürür. Bu durum, yeni bölümde tansiyonu daha da artıracaktır.

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi başarılı isimler yer alıyor.

GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaya ile Nadim'in yaşadığı trafik kazası herkesi büyük bir üzüntüye boğarken, Sadakat bir kez daha evlat acısıyla yüzleşir. Babasına yapılanların ardından öfkesine yenilen Demir, hesap sormak için Cihan'la yüzleşir ve aralarındaki husumetin asla bitmeyeceğini sert sözlerle dile getirir.

Nare ve Şahin, önlerindeki engellerin ortadan kalkmasıyla evlenmeye karar verir. Mutluluğa giden bu gizli yolculuk, karşılarına çıkan sürpriz bir kişiyle tamamen farklı bir yöne evrilebilir.

Boran'ın katilini yakalamanın rahatlığını yaşayan Cihan, Alya'dan gelen haberle her şeyin yeniden tehlikeye gireceğini anlar. Gerçeği ortaya çıkarmaya çalışan Cihan, bu kez Mine'nin hamlesiyle sarsılır. Yaşanan gelişmeler Alya'yı hem kendi hem de oğlu için zorlu bir karar almaya iter. Kalbi ile mantığı arasında sıkışan Alya'yı vazgeçirmeye çalışan Cihan, bunu başarabilecek midir?

Aşk, birinin yüreğini yakarken bir diğerinin sessiz kalbinin dili çözülüp cesaret bulmasına neden olabilecek midir? Belki de bu bölüm, tüm duyguların yeniden şekillendiği dönüm noktası olacaktır.