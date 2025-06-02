Uzak Şehir 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

Uzak Şehir 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?
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Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizi Uzak Şehir, 28. bölümü ile ekrana geldi. Peki, Uzak Şehir 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

Her hafta Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi ilginç konusuyla dikkat çekiyor. Dizinin yeni bölümünü merak edenler fragman araştırmalarına başladı. Peki, yeni bölüm fragman linki var mı?

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Alya, Cihan'ın sunduğu evlilik şartını reddeder. Bunun üzerine Cihan Albora şikayetini geri çekmez ve Alya yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilir. Alya'nın, Cihan'ın evlilik şartını kabul etmediğini öğrenen Sadakat, son kozunu oynar ama bu durum Alya'yı yumuşatmak yerine daha da sinirlendirir. Alya'nın yargılandığını bilen Demir bu durumu fırsat bilerek Alya'yı kendisiyle iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışır.

Uzak Şehir 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Sen benim yanımda ol, ben dünyayı karşıma alırım!"

Mine, Boran'ın babasının Ecmel olduğunu ve Cihan Deniz'in de Ecmel'in torunu olduğunu Sadakat'e anlatır.

Mutlu sona adım adım yaklaşan Şahin ve Nare'yi hangi sürpriz bekliyor.

Uzak Şehir 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

Uzak Şehir 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya konakta kalmaya karar vererek Sadakat ve Mine'nin başlattığı oyuna nokta koyar. Cihan yaşananlara çok net tavır alır, Mine'yle asla bir gelecek kurmayacağını açıkça söyler. Her ne kadar Mine'yi konağa almayacağını dile getirirse de, bebeğin varlığı Alya ile Cihan arasında görünmeyen bir mesafe yaratır.

Uzak Şehir 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

UZAK ŞEHİR BÖLÜMLERİ İZLEME LİNKİ VAR MI?

Uzak Şehir bölümlerini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.

Uzak Şehir 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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