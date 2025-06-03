UZAK ŞEHİR 28. BÖLÜM SEZON FİNALİ İZLE | KANAL D ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm izle tek parça full HD ve kesintisiz!

KANAL D'nin sevilen dizisi, Uzak Şehir yeni bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 29. bölüm fragman bilgileri ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Uzak Şehir dizisinin 28. bölümünde ne oldu? Uzak Şehir dizisinin 28. bölüm tek parça izleme linki var mı? İşte, Uzak Şehir dizisinin 28. bölümüne ilişkin merak edilenler…

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN 28. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

2 Haziran Pazartesi günü ekranlara gelen Uzak Şehir dizisinin 28. bölümü, izleyicileri duygu dolu bir finalle baş başa bıraktı. Alya'nın Cihan'ı terk edip etmeyeceği sorusu ise bölümün en merak edilen konusuydu.

Uzak Şehir yeni bölüm izle

Kaya ile Nadim'in yaşadığı trafik kazası, herkesin hayatında derin izler bırakırken, Sadakat bir kez daha evlat kaybıyla sınanır. Yaşananların ardından Demir, babasına yapılanlara kayıtsız kalamaz ve öfkesine yenilerek Cihan'la yüzleşir. Aralarındaki husumetin asla sona ermeyeceğini, söyledikleriyle net biçimde ortaya koyar.

Nare ve Şahin ise tüm engellerin kalkmasıyla birlikte evlenme kararı alır. Sessiz sedasız başladıkları bu mutlu yolculuk umut vaat etse de, karşılarına çıkan sürpriz bir kişi tüm planları alt üst edebilir.

Uzak Şehir 28. bölüm sezon finali

Öte yandan, Cihan, Boran'ın katilinin yakalanmasıyla bir nebze rahatlar. Ancak Alya'dan gelen beklenmedik haber, tüm dengeleri bir kez daha sarsar. Olayı çözmek isteyen Cihan, bu kez Mine'nin sert müdahalesiyle karşılaşır. Yaşanan gelişmeler Alya'yı büyük bir karar almaya zorlar. Hem kendisi hem oğlu için geleceğini şekillendirmeye çalışan Alya, kalbiyle mantığı arasında sıkışır. Cihan ise onu bu karardan vazgeçirmek için mücadele eder. Ancak başarılı olup olamayacağı belirsizdir.