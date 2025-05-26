Uzak Şehir 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

Her hafta Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi ilginç konusuyla dikkat çekiyor. Dizinin yeni bölümünü merak edenler fragman araştırmalarına başladı. Peki, yeni bölüm fragman linki var mı?

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Alya, Cihan'ın sunduğu evlilik şartını reddeder. Bunun üzerine Cihan Albora şikayetini geri çekmez ve Alya yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilir. Alya'nın, Cihan'ın evlilik şartını kabul etmediğini öğrenen Sadakat, son kozunu oynar ama bu durum Alya'yı yumuşatmak yerine daha da sinirlendirir. Alya'nın yargılandığını bilen Demir bu durumu fırsat bilerek Alya'yı kendisiyle iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Sevdiğim adamın başka kadından çocuğu olacak!" Çareyi annesinin mezarına sığınmakta bulan Alya, Cihan'a aşık olduğunu resmen itiraf ediyor! Sadakat'in tüm diretmelerine rağmen Cihan da Alya'dan vazgeçmiyor! Başkasıyla evlenmeye hazırlanan Kaya'yı ise korkunç bir kaza bekliyor!

UZAK ŞEHİR 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Uzak Şehir fragmanlarını Kanal D platformlarından takip edebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zerrin'in hamileliği, iki düşman aileyi yeniden karşı karşıya getirirken, Kaya gerçeğin peşine düşer: Bebek ondan mı, değil mi? Zerrin'in bir anda patlayan itirafı Kaya'yı fevri bir karar vermeye iter. Bu kaostan tek memnun olan kişiyse Sadakat'tir. Gücün yeniden kendi ellerine geçtiğine inanan Sadakat, bu kez rotasını Alya'ya çevirir.

Konağa gelen gizemli misafiri avantaja çeviren Sadakat, Alya'yı yeni bir yol ayrımının eşiğine sürükler. Seçim, yalnızca Alya'nın değil, tüm konağın kaderini değiştirecek kadar büyüktür artık.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.