UZAK ŞEHİR 27. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! KANAL D ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, 26. bölümde neler oldu?

KANAL D'nin sevilen dizisi, Uzak Şehir 26. bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 27. bölüm fragman bilgileri ise en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu? Uzak Şehir dizisinin 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümüne ilişkin merak edilenler…

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN 26.BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Fikriye'nin hayatını kaybetmesi, Alya'nın kalbinde derin bir iz bırakır. Bu yas süreci, geçmişte gizli kalmış pişmanlıkların su yüzüne çıkmasına neden olur. Alya'nın yaşadığı fırtınalı duygulara rağmen Cihan, onun yanında güçlü bir şekilde durmaya çalışır. Ancak Boran'la ilgili ortaya çıkan yeni bir durum, Cihan'ın dikkatini tamamen başka yöne çeker.

UZAK ŞEHİR 27. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Gerçeği ortaya çıkarmaya kararlı olan Cihan, Nadim ve Ecmel'in sakladığı sırları açığa çıkarmak için harekete geçer. Bu yüzleşme artık yalnızca Cihan'ı değil, Alya'yı da riske atan bir boyuta ulaşır. Cihan'ı tehlikeden korumak isteyen Alya, onun taviz vermeyen tutumuna karşı koymakta zorlanır ve duygularını bastırarak sert bir tavır takınır. İçinde bastırdığı hisleri öfkesinin arkasına saklamaya başlar.

UZAK ŞEHİR 26. BÖLÜM

Zerrin'in hamileliği, iki ezeli düşman aileyi yeniden karşı karşıya getirirken Kaya, gerçeğin peşine düşer: Bebek kendisinin mi değil mi? Zerrin'in aniden yaptığı itiraf, Kaya'nın ani ve düşünmeden bir karar almasına sebep olur. Bu karmaşadan en çok memnun olan kişi ise Sadakat'tir. Gücün tekrar kendisine geçtiğine inanan Sadakat, bu kez hedefini Alya olarak belirler.

UZAK ŞEHİR 27. BÖLÜM FRAGMANI

Konağa gelen gizemli bir ziyaretçiyi lehine kullanan Sadakat, Alya'yı önemli bir karar noktasına getirir. Bu karar, yalnızca Alya'nın değil, konağın tamamının kaderini etkileyecek kadar büyük olacaktır.