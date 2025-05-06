UZAK ŞEHİR 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! KANAL D ekranı Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?

KANAL D'nin sevilen dizisi, Uzak Şehir 24. bölümün yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 25. bölüm fragman bilgileri ise en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu? Uzak Şehir dizisinin 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümüne ilişkin merak edilenler…

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN 24. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Cihan, Fikriye ile Halis'in gizli buluşmasının izini sürdükçe, Boran'ın planlı bir cinayete kurban gittiği gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalır. Alya ise Boran'ın ölümünden dolayı derin bir suçluluk duygusuna kapılır. Bir yandan oğlunu kime karşı koruması gerektiğini bilememek, Alya'nın içinde büyüyen korkuyu daha da artırır.

UZAK ŞEHİR 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Cihan, hem oğlu Deniz'i korumak hem de ağabeyinin katillerini bulmak için harekete geçer. Fikriye ve Halis arasında geçen telefon konuşması, hem Cihan'ın hem de Alya'nın aklını karıştırırken, Fikriye bu karmaşayı çözmek adına tek başına gerçeğin peşine düşmeye karar verir.

Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı

Öte yandan Özkan'ın sağlık durumunun kötüleşmesi, Nare'nin vicdanında ağır bir yük oluşturur. Bu durum, onun ile Şahin arasındaki ilişkiyi sarsar ve onarılamaz bir mesafeye neden olur. Özkan'a verdiği söz, Nare'yi hem duygusal olarak zincirlerken, aldığı kararın bedeli aşkı kadar yıkıcı olur.

Uzak Şehir son bölümde neler oldu

Sadakat, Fikriye'nin yaptığı hamleleri öğrendikten sonra, Boran'ın ölümüne Alya'nın da ortak olduğunu düşünmeye başlar. Bu ihaneti asla kabul etmeyen Sadakat, Alya'nın konağı terk etmesi gerektiğine inanır. Ancak Cihan, Alya'nın suçsuz olduğuna emindir ve gerçek sorumluyu ortaya çıkarmak için Halis'le yüzleşmeye karar verir. Attığı adımlar onu cezaevine kadar sürüklese de Cihan, oradan gerçekleri öğrenmeden çıkmamaya yemin eder.