UZAK ŞEHİR 20. BÖLÜM İZLE Uzak Şehir son bölüm full, HD izleme linki var mı? Cihan öldü mü?

Yeni bölümü kaçıran ya da tekrar izlemek isteyenler, Uzak Şehir 20. bölüm izle seçeneklerini araştırıyor. Özellikle HD kalitede ve kesintisiz izleme alternatifleri büyük ilgi görüyor. Dizinin son sahnesinde yaşanan gerilim, bu bölümün önceki bölümlerden çok daha fazla konuşulmasına neden oldu. Peki, Uzak Şehir son bölüm full, HD izleme linki var mı? Cihan öldü mü?

UZAK ŞEHİR 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya annesinin bu topraklara gelme amacının Cihan'ın gücüyle alakalı olduğunu düşünse de Fikriye'nin gizlediği bambaşka gerçekler vardır. Cihan Alya'nın değişen ruh halinin altında ne sakladığını merak ederken Alya öz annesinin ona yaşattıklarını sadece Cihan'a anlatır. Alya'nın acısını Fikriye'yi göndererek dindireceğini düşünen Cihan, Fikriye'ye gidiş biletini uzatır. Fikriye ise geliş amacını Cihan'a söylerken artık buralardan kolay kolay gidemeyeceğinin de sinyalini çok açıkça verir.

Nare, imkansız aşkı için hiç korkmadan karşısına annesi Sadakat'i alırken Şahin bu sefer onu bu yolda yalnız bırakmaz. Kendi gibi aynı imkansızlığın içinde olan Kaya'ya gizliden destek veren Şahin, Zerrin için son bir iyilik yaptığının bilincindedir.

Uğur ise Cihan'dan kaçarken Alya'ya hiç beklemediği bir teklifle gelir. Alya, Uğur'un isteğini reddederken oğlu için büyük bir tehdit yarattığının da farkındadır. Tüm bu çıkmazların içindeyken Cihan Deniz bir anda kaybolur. Cihan Deniz'i bulmak için herkes tek yürek olurken Sadakat ve Alya ilk defa annelik üzerinden birbirlerini anlarlar.

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

CİHAN ÖLDÜ MÜ?

Cihan Deniz bir anda kaybolur. Cihan Deniz'i bulmak için herkes tek yürek olurken Sadakat ve Alya ilk defa annelik üzerinden birbirlerini anlarlar.

UZAK ŞEHİR 20. BÖLÜM İZLE (LİNK)