Uzak eş anlamlısı nedir? Uzak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Uzağın eş anlamlısı hangi kelime? Uzak zıt anlamlısı var mı?
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Türkçe'de soru olarak karşımıza çıkabilecek konulardan birisi de eş-zıt anlamlısı konusudur. Özellikle çoktan seçmeli sorularda bazı kelimelerin eş anlamlıları sorulabiliyor. Bu yüzden popüler kelimelerin eş anlamlısını bilmek avantaj sağlayabilir. Bu kelimelerden birisi de 'Uzak' 'dır. Peki, Uzak eş anlamlısı nedir? Uzak'ın eş anlamlısı nedir? Uzak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Uzak zıt anlamlısı var mı? Uzağın kelimesi eş anlamlısı ne demek, kaç tane var?
Eş anlamlı kelimeler nelerdir merak ediliyor. Özellikle merak edilen eş anlamlılardan birisi de uzak kelimesidir. Uzak'ın eş anlamlısı nedir? Uzak kelimesinin en anlamlısı var mı? Uzak ne demek? Uzak nedir? Uzağın eş anlamlı karşılığı ne? Uzak zıt anlamlısı var mı? Uzak zıt anlamlı kelimesi nedir? İşte bilgiler...
Yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı veya çok yakın olan sözcüklere eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlı ifadesinin bir diğer isimleri, anlamdaş, müteradif veya sinonim demektir.
Uzak kelimesinin eş anlamlıları : Irak, Cüda
Uzak kelimesinin eş anlamlısı "Irak" demektir. Uzak ve Irak kelimeleri aynı anlamlara gelmektedir. Okunuşları ve yazılışları farklı olsa da uzak-ırak eş anlamlı kelimelerdir. Aynı manaları taşımaktadır. Sınavlarda uzağın eş anlamlısı nedir diye sorulursa 'ırak' şeklinde cevap vermemiz gerekir. Buradaki ırak ülke olan Irak değildir.
Buna ek olarak uzak kelimesinin bir diğer eş anlamlısı ise 'Cüda' olarak geçiyor. Kısacası uzak, ırak ve cüda kelimeleri birbirlerinin yerine kullanılabilir.
Uzak kelimesinin eş anlamlı kelimeleri:
- - Irak
- - Cüda
- - Ayrı
Uzak kelimesinin eş anlamlıları ile ilgili birkaç örnek cümle:
- - "Canı, cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda" (Mehmet Akif Ersoy/ İstiklal Marşı)
- - Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.
Uzak kelimesinin zıt anlamlısı "yakın" kelimesidir. Uzak ve yakın birbirlerinin zıttı kelimelerdir.
TDK'ya göre uzak kelimesinin 6 farklı anlamı mevcuttur. Uzak kelimesi anlamları şu şekilde:
- TDK Uzak kelimesi 1. anlamı : Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı.
- TDK Uzak kelimesi 2. anlamı : Arada çok zaman bulunan
- TDK Uzak kelimesi 3. anlamı : Eli, gücü veya hükmü yetişmez
- TDK Uzak kelimesi 4. anlamı : İhtimali az olan
- TDK Uzak kelimesi 5. anlamı : Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan
- TDK Uzak kelimesi 6. anlamı : Yakın olmayan yer