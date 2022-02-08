Uzak eş anlamlısı nedir? Uzak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Uzağın eş anlamlısı hangi kelime? Uzak zıt anlamlısı var mı?

Eş anlamlı kelimeler nelerdir merak ediliyor. Özellikle merak edilen eş anlamlılardan birisi de uzak kelimesidir. Uzak'ın eş anlamlısı nedir? Uzak kelimesinin en anlamlısı var mı? Uzak ne demek? Uzak nedir? Uzağın eş anlamlı karşılığı ne? Uzak zıt anlamlısı var mı? Uzak zıt anlamlı kelimesi nedir? İşte bilgiler...

EŞ ANLAMLI KELİME NE DEMEK?

Yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı veya çok yakın olan sözcüklere eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlı ifadesinin bir diğer isimleri, anlamdaş, müteradif veya sinonim demektir.

UZAK EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Uzak kelimesinin eş anlamlıları : Irak, Cüda

Uzak kelimesinin eş anlamlısı "Irak" demektir . Uzak ve Irak kelimeleri aynı anlamlara gelmektedir. Okunuşları ve yazılışları farklı olsa da uzak-ırak eş anlamlı kelimelerdir. Aynı manaları taşımaktadır. Sınavlarda uzağın eş anlamlısı nedir diye sorulursa 'ırak' şeklinde cevap vermemiz gerekir. Buradaki ırak ülke olan Irak değildir.

Buna ek olarak uzak kelimesinin bir diğer eş anlamlısı ise 'Cüda' olarak geçiyor. Kısacası uzak, ırak ve cüda kelimeleri birbirlerinin yerine kullanılabilir.

Uzak kelimesinin eş anlamlı kelimeleri:

- Irak

- Cüda

- Ayrı

Uzak kelimesinin eş anlamlıları ile ilgili birkaç örnek cümle:

- "Canı, cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda" (Mehmet Akif Ersoy/ İstiklal Marşı)

- Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.

UZAK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI VAR MI?

Uzak kelimesinin zıt anlamlısı "yakın" kelimesidir. Uzak ve yakın birbirlerinin zıttı kelimelerdir.

TDK'YA GÖRE UZAK NE DEMEK?

TDK'ya göre uzak kelimesinin 6 farklı anlamı mevcuttur. Uzak kelimesi anlamları şu şekilde:

TDK Uzak kelimesi 1. anlamı : Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı.

Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı. TDK Uzak kelimesi 2. anlamı : Arada çok zaman bulunan

Arada çok zaman bulunan TDK Uzak kelimesi 3. anlamı : Eli, gücü veya hükmü yetişmez

Eli, gücü veya hükmü yetişmez TDK Uzak kelimesi 4. anlamı : İhtimali az olan

İhtimali az olan TDK Uzak kelimesi 5. anlamı : Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan

Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan TDK Uzak kelimesi 6. anlamı : Yakın olmayan yer

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