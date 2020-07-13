Uyuz olanlar giriyordu, serinlemek isteyenlerin akınına uğradı
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Uyuz olanlar giriyordu, serinlemek isteyenlerin akınına uğradı

Uyuz olanlar giriyordu, serinlemek isteyenlerin akınına uğradı Havaların ısınması ile Sivas'ta ki Uyuz gölü serinlemek isteyenlerin de akınına uğradı, göl adeta yüzme havuzuna döndü Havaların ısınması ile Sivas'ta ki Uyuz gölü serinlemek isteyenlerin de akınına uğradı, göl adeta yüzme...

13.07.2020 19:03 | Son Güncelleme: 13.07.2020 19:29

Uyuz olanlar giriyordu, serinlemek isteyenlerin akınına uğradı

Havaların ısınması ile Sivas'ta ki Uyuz gölü serinlemek isteyenlerin de akınına uğradı, göl adeta yüzme havuzuna döndü

SİVAS - Havaların ısınması ile Sivas'ta ki Uyuz gölü serinlemek isteyenlerin de akınına uğradı, göl adeta yüzme havuzuna döndü.

Sivas'ta kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Gümüşdere köyündeki Uyuz Gölü, uyuz hastalarının uğrak yeri olurken son günlerde sıcak havadan bunalan vatandaşların da akınına uğruyor. Başta egzama ve uyuz olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği düşünülen, kentin doğal havuzu olarak da adlandırılan Uyuz Gölü'nün suyu yazın soğuk kışın ise sıcak oluşuyla dikkat çekiyor. Normalleşme süreci ile birlikte havuzlar açılsa da korona virüsten endişelenen vatandaşlar suyun kendini yenilemesinden dolayı bu doğal gölü tercih ediyor. Kentin denize uzaklığı yaklaşık 350 kilometre olsa da Uyuz Gölü'ne akın eden çocuk ve vatandaşlar adeta plaj havası veriyor. Şortunu giyen çocuk ve yetişkinler deniz gözlüklerini takıp, deniz simidini de alarak bu gölde hem doyasıya eğleniyor hem de serinliyor.

Suya giren ferahlıyor

Gümüşdere Köyü Muhtarı Mert Kurt, suya giren vatandaşların ferahladığını belirterek, "Göl suyumuzun cilt hastalıkları egzama ve kaşıntı gibi olan hastalıklara iyi geldiğini biliyoruz. Her gün kalabalık, bugüne özel bir şey değil. Hatta bugün biraz daha az. Çünkü hafta içi hafta sonu ful dolu. Su devamlı dibinden kaynadığı için devamlı kendini yeniliyor. Çevre illerden buraya serinlemeye gelen çok insan var. Şuan bu suya girdiğinizde 2-3 gün rahat bir şekilde uyuyabilirsiniz. Hava sıcaklığı şuan da 30-35 derece arasında. Bu suya giren kişiler çok güzel ferahlıyor. Özellikle bu bölgede tarımsal iş yapan insan çok fazla terlediği için geliyor. Sivas'ımızın doğal bir havuzudur" dedi.

"Haftanın iki günü gelirim"

Göle girerek serinleyen Seyit Özkan, haftanın iki günü bu göle geldiğini söyleyerek, "Yerin altından çıkar doğal bir kaynak suyu. Su berraktır. Böyle bulanık olduğuna bakmayın. İnsanlar çok olduğu için bulanıklaştı. Sakin olduğu zaman cam gibidir. Şifalı bir sudur. Kaşıntıya ve diğer hastalıklara iyi geldiği söylenir. Herkesi bekliyoruz. Ben buraya haftanın iki günü gelirim. Hafta sonu kalabalıktır. Hafta sonu gelmeyin. Valiliğimiz ve Turizm Bakanlığımız bunu değerlendirirse mükemmel olur" diye konuştu.

Çocuklar ise çok eğlendiklerini belirtti.

Uyuz olanlar giriyordu, serinlemek isteyenlerin akınına uğradı

Kaynak: İHA

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