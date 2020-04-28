Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti
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Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti

Şanlıurfa Viranşehir'de bir sokak köpeği uyuşturucu iğneyle vuruldu. Köpek olay yerinde ölürken, 4 yavrusu ise yerde hareketsiz yatan köpeğin başından uzun süre ayrılmayarak süt emmeye çalıştı.

Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti
28.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:17

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde belediye personelinin uyuşturucu iğneyle vurduğu köpek öldü. Köpeğin 4 yavrusu yerde hareketsiz yatan annelerini emmeye çalıştı. Bu anlar ise bir kişi tarafından görüntülendi. Tepki çeken görüntüler üzerine belediye, bayıltmak amacıyla vurulan iğnenin hayvanın vücudunun kaldırmaması sonucu ölümün gerçekleştiğini belirterek, perosnel hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Viranşehir'de bir sokak köpeği uyuşturucu iğneyle vuruldu. Köpek olay yerinde ölürken, 4 yavrusu ise yerde hareketsiz yatan köpeğin başından uzun süre ayrılmayarak süt emmeye çalıştı. Yerde yatan köpeğin o anları ise çevreden geçen bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yaşanan olayın ardından sosyal medya hesaplarından paylaşılan o görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı. Tepkiler üzerine Viranşehir Belediye Başkanlığı'nca bir açıklama yapıldı. Açıklamada ölen köpeğin uyuşturucu iğne ile belediye personeli tarafından vurulduğu ve hayvanın bu nedenle öldüğü belirtildi.

Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti

KÖPEK SALDIRISINDA 1 ÇOCUK ÖLDÜ

Olaya sebebiyet veren personelle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, bir süre önce sokak köpeklerinin saldırısında 1 çocuğun öldüğü, 5 çocuğun ağır yaralandığı ifade edilerek şöyle denildi: "13.04.2020 tarihinde ilçemiz Hürriyet Mahallesi'nde sürü halinde dolaşan sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 6 küçük çocuğumuz ağır şekilde yaralanmış olup, ağır yaralanan çocuklardan 2 yaşındaki çocuğumuz bu üzücü olay sonucu vefat etmiştir. Bu üzücü olayın yaşanması hem halkımızı hem de biz yetkilileri ziyadesi ile üzmüştür. Yaşanan olayların tekrarlanmaması adına halkımızda oluşan korku ve tedirginliği azaltmak ve halkımızın can güvenliğini sağlamak adına ekiplerimiz var gücü ile çalışmaktadır. Halkımızın sorunlarıyla ilgili daha hızlı çözüm sağlama amacıyla kurmuş olduğumuz Viranşehir Belediyesi WhatsApp ihbar hattına 26.04.2020 tarihinde sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili şikayet gelmiştir. Bu şikayet üzerine yetkili personelimizce olay yerine intikal edilmiştir. Olay yerinde tarif edilen sahipsiz hayvana rastlanılmıştır. Ekiplerimizce daha önce yaşanan olaylara benzer olayların tekrar yaşanmaması amacıyla sahipsiz ve kulağında küpesi olmayan hayvan kartuşlu tabanca ile bayıltılmıştır. Ekiplerimizce sahipsiz sokak hayvanının bayıltmak amacıyla vurmuş oldukları iğneyi hayvanın vücudu kaldırmaması sonucu hayvan ölmüştür. Çeşitli internet sitelerinde yayınlanan susturucu tabanca ile sahipsiz hayvanların vurulduğu iddiası gerçeği yansıtmamakta olup asılsız iddialardır. Olay ile ilgili gerekli dikkat ve özeni göstermelerine rağmen üzücü olayın meydana gelmesine sebebiyet veren personel hakkında gerekli idari işlemler başlatılmıştır."

2 YAŞINDAKİ DAVUT, KÖPEK SALDIRISINDA ÖLMÜŞTÜ

Geçen 13 Nisan'da sokakta oyun oynayan çocuklardan Berat Albayrak, Hayrünnisa Güngör, Kadir Dağ, Davut Sana, Miran İçten ve Havva Kaçan sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır şekilde yaralandı. Yaralı çocuklardan 2 yaşındaki Davut Sana, 24 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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