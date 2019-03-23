Uysal, "Rafet Bey'in Her Söylediği Sözünün Düzeltilmeye İhtiyacı Vardır"

AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof.Dr. Burhanettin Uysal, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin söylediği her sözünün düzeltilmesi gerektiğini ve yaptığı her eserin de revizyona ihtiyacı olduğunu söyledi.

AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıya AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof.Dr. Burhanettin Uysal, partililer ve basın mensupları katıldı.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Karabük ve ilçelerindeki seçim çalışmalarının son sürat devam ettiğini belirterek, "Önceki dönem milletvekillerimiz, il başkanlarımız bu çalışmalara destek vermektedir. Biz AK Parti olarak Belediye Başkan Adayı olarak Karabük'te Prof.Dr. Burhanettin Uysal'dır. Birileri gibi ittifakın adayı, şunun adayı, bunun adayı değil. AK Partililerin oy vereceği yer AK Parti'nin adayı Burhanettin Uysal'dır. İnsanların kafalarını karıştırmaya gerek yok. Hem genel başkanımızın kurumsal olarak parti teşkilatlarımızın belirlemiş olduğu afişleri kullanıyoruz. Hem de kendi adayımızı destekleyen projelerimizi gösterir bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pazar günü sandıklar açıldığından Karabük'ten ve ilçelerimizden adaylarımız belediye başkanı olarak çıkacak ve bu süreci tamamlamış olacak" dedi.

"Bir Rafet değil değil, bin Rafet duramaz"

AK Parti teşkilatının ve AK Partiye gönül veren kişilerin kapı kapı dolaşarak, AK Parti Belediye Başkan Adayı Prof.Dr. Burhanettin Uysal için oy istediğini söyleyerek, "Tam 4 aydır Karabük sokaklarında insanlarımıza projelerimiz anlatmaya çalışıyoruz. Onların teveccühünü kazanamaya çalışıyoruz Gerçekten Karabük halkı ile bir uyum yakaladığımızı görüyoruz. Bu yaklaşımın karşısında abartmış olmayalım bir Rafet değil değil, bin Rafet duramaz. Allah çalışana verecektir. 4 aydır bu denli çalışmanın karşısında Rafet Bey'in bu çalışmaya cevap vermesi mümkün değildir" dedi.

"Karabük halkı bunun cevabını 31 Mart'ta verecektir"

Karabük'te eksikleri gördüğü için kendi projelerini anlattıklarını ifade eden Uysal, "Mevcut Belediye Başkanı 10 yıldır bu şehri yönetiyor ve dev afişler asıyor. Bu şehri iyi yönettiğini, Kuzeyin Yıldızı yaptığını ifade ediyor. Burada bir çelişki olduğunu, bende muhalefet partinin belediye başkanı adayı olarak bunu düzeltmek en doğal hakkımdır. Kuzeyin Yıldızı olduğumuza Karabük şehrinde bir tane emare gösterilebilecek bir şey var mı? Mevcut belediye başkanı Karabük'ü Kuzeyin Yıldızı yaptıysa bu şehirde çalışan memurların, esnafın yüzde 50'sinden fazlası Karabük şehrini oturmaya layık görmüyor. Buna Karabük Belediye Başkanı da dahil. Madem Karabük Kuzeyin Yıldızı ise bu şehrin belediye başkanı Karabük'te yaşamıyor da Safranbolu'da yaşıyor. Bir şehri kalkındırmayı, yönetmeyi düşünen şahsiyetin kendi şehrinde yaşamaması abesle iştigaldir. Karabük halkı bunun cevabını 31 Mart'ta verecektir" diye konuştu.

"Rafet Bey'in her söylediği sözünün düzeltilmeye ihtiyacı vardır"

"Rafet Bey'in her söylediği sözünün düzeltilmeye, her yapmış olduğu eserin revizyona ihtiyacı vardır" diyen Uysal, "Bunu zaman içerisinde anlattık. En büyük eserim dediği kent meydanı için 31 Martta Rafet Bey'in oylaması olacak. Eğer Karabük halkı evet diyorsa bu kent meydanında bir memnuniyet vardır. 4 aydır seçim sürecindeyiz. Kimin elini sıktıysak vatandaşın yüzde 99'u bu kent meydanını yık, daha düzgün bir şeyler yap diyor. Sonuçlar gösteriyor ki Rafet Bey'in bu seçimleri alma şansı yok. O kent meydanının şehre hiçbir katkısı yok" ifadelerini kullandı.

Karabük'te en büyük problem trafik problemi olduğunu dile getiren Uysal, "Rafet Bey 2017-2018 yılında Karabük'te trafik problemi yok diyor. Kafasında trafik problemi yoksa bu sorunu çözme şansı var mı? Bugün kalkmış diyor ki Karabük'te trafik problemi var. Cuma Pazarı'ndan Safranbolu'ya kadar kesintisiz trafik akışını sağlayacak ve Karabük'ün 50 yıllık geleceğini planlayacak. Bir sene önce ısrarla trafik problemi yok derken, Burhanettin Uysal'ın KARDEMİR kavşağı projesini açıklaması ile birlikte 180 derece dönüş yapıp Karabük'ün 50 yıllık trafik sorununu çözmek için yeni noktasal olarak belli olmayan 6 tane alt-üst geçidi nasıl yapacaksın" ifadelerine yer verdi.

"Bu meziyet Rafet Vergili'de yoktur"

Uysal, "Şahsım için Burhanettin Uysal devlete iş vermek için geliyor diyor. Evet, doğru devlete iş vermek için geliyorum. Bu büyük bir meziyettir. Bu meziyette Rafet Vergili'de yoktur. Devlete iş yaptırmak o kadar kolay iş midir? Elbette Karabük'te hükümet tarafından yapılacak bir iş varsa Burhanettin Uysal ekibi ile birlikte bunu yaptıracaktır" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA