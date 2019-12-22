Uysal, "Muratpaşa'mıza hayırlı olsun"

22.12.2019 09:49 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:54

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Camii'nde başlayan abdesthane, bebek bakım odaları, bay-bayan tuvaletleri ve imam odasını inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların bahar aylarında tamamlanacağı belirten Uysal, "Çalışmalarımız, şimdiden, Antalya'mıza, Muratpaşa'mıza hayırlı olsun" dedi.



Muratpaşa Belediyesi, Antalya İl Müftülüğü'yle imzaladığı protokol çerçevesinde Muratpaşa Camii'nin abdesthane, bebek bakım odaları, bay-bayan tuvaletleri ve imam odasını inşaat çalışmalarına başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Uysal, inşaatın cemaati mümkün olduğunda rahatsız etmeden devam ettirilmesi konusunda uyarılarda bulundu.



İncelemelerin ardından yaptığı açıklamada Uysal, Muratpaşa Camisi'nin Antalya'nın merkez camisi işlevine sahip olduğuna dikkat çekti. Uysal, "En çok kullanılan ibadethanemiz. Dolayısıyla burada caminin tuvaleti önemine, şehrimizin merkezi camisi ve en çok kullanılan camisi olması dolayısıyla ibadethanemizin önemine pek uygun değildi" dedi.



Antalya Müftülüğü'yle imzalanan protokole bağlı olarak cami tuvaletini ve müştemilatı yenilediklerini belirten Uysal, "Medeni, temiz bir kullanıma kavuşmasını istiyoruz. Çalışmalarımız başladı. Bahar aylarında hizmete girsin istiyoruz. Esasen bizim idealimiz, Muratpaşa genelindeki bütün tuvaletlerin, temizlik alanlarının, ibadethanelerin tuvaletleri dahil, dünya standardında, pırıl pırıl olabilmesi. Çalışmalarımız, şimdiden Antalya'mıza, Muratpaşa'mıza hayırlı olsun" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA