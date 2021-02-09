Uygurlar Ankara'da Çin Protestosunu Sürdürüyor
09.02.2021 16:46 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:49
Türkiye'de yaşayan Uygurlar, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgede, Çin'de baskıya uğrayan yakınlarından haber alamadıkları gerekçesiyle dünyaya seslerini duyurmak amacıyla nöbet tutuyor.
Türkiye'de yaşayan Uygurlar, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgede, Çin'de baskıya uğrayan yakınlarından haber alamadıkları gerekçesiyle dünyaya seslerini duyurmak amacıyla nöbet tutuyor
Kaynak: DailyMotion.com