Uygur kardeşler Akşehir'de babalarının büstünü görünce duygulu anlar yaşadı

AKŞEHİR, KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir ilçesine gelerek "Süt Kardeşler" isimli tiyatro oyununu sergileyen Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, tiyatro sanatçılarının büstlerinin yer aldığı alanda babaları Nejat Uygur'un büstünü görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Süheyl ve Behzat Uygur tiyatro ekibi, Akşehir ilçesinde "Süt Kardeşler" isimli tiyatro oyununu sergiledi. Oyunun ardından Uygur kardeşler ve tiyatro ekibi Akşehir ilçesini gezdi. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel'inde eşlik ettiği gezi de, tarihi arasta çarşısı, Gülmece Parkı, Nasreddin Hoca Türbesi, Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi, tarihi Akşehir Evlerinin bulunduğu sokaklar, tarihi hamam ve kilise, Nasreddin Hoca Evi'ni ziyaret edildi. Süheyl ve Behzat Uygur Kardeşler; Akşehir Gülmece Parkı'ndaki bizi güldürenler kategorisindeki karikatürist, sinema ve tiyatro sanatçılarının büstlerini de inceledi. Tiyatro sanatçılarının büstlerinin yer aldığı alanda özellikle babaları Nejat Uygur'un büstünün de bulunduğunu görünce duygusal anlar yaşayan Süheyl ve Behzat Uygur, babalarının büstü ile fotoğraf çektirdi.

Türk toplumuna mal olmuş birçok sanatçının büstlerinin böyle güzel bir şekilde yer almasından mutluluk duyduklarını belirten Behzat Uygur, "Babamızın büstünün de böyle yer alması bizleri çok mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Akşehir'deki insanların sıcaklığını tanıma imkanı bulduklarını ve bu büstün böyle güzel bir alanda sergilenmesinden mutluluk duyduğunu belirten Süheyl Uygur'da Akşehir'in gerçekten bir kültür şehri olduğunu ifade etti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosunu Akşehir'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını, babaları Nejat Uygur'dan geçen tiyatro ve sanatçılık ruhunu iki kardeşin en iyi şekilde taşıdıklarını belirterek, kendilerine teşekkür etti. Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatro ekibi, Nasreddin Hoca Türbesi'nde dua ederken, tarihi kilise ziyaretlerinde de kilisenin akustiğine hayran kaldılar.

(Cemal Filiz/ İHA)