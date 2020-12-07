Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Uyanış Büyük Selçuklu 12. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 10. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yorgos'un Kutsal Emanetleri Kuvel Kalesi'ne kaçırdığını haber alan Sencer, İlteber'in kervanına karışıp emanetleri kurtarmak için Kuvel'e sızmıştı. Batınilerin ihbarıyla Sencer'in içlerine sızdığını öğrenen Andreas elini çabuk tutup adamlarıyla birlikte Sencer'i kalesinde köşeye sıkıştırmayı başarmıştı. Sencer, Kuvel Kalesi'nden nasıl çıkacaktır? Yorgos'un ve Batınilerin birbirleriyle çekişmesine sebep olan Kutsal Emanetleri onların elinden nasıl kurtaracaktır? Kendisini ölümün eşiğine getiren ve Turna'nın ölümcül yara almasına sebep olan Yorgos'tan intikamını almayı başarabilecek midir? Zorlu bir süreç sonunda Kutsal Emanetleri saraya getirmeyi başaracak olan Sencer'i neler beklemektedir? Öte yandan Seferiye'nin sayıklamaları sonucu Melikşah'ın Başulu'dan bir çocuğu daha olduğuna dair şüpheler edinen Terken, araştırmaları sonucu Başulu'nun mezarına ve sürgün günlerinde saklandığı eve ulaşmış, evde gördüğü beşik Terken'in şüphelerini alevlendirmişti. Terken peşine düştüğü büyük sırrı öğrenebilecek midir? Nizamülmülk devletin selameti adına sakladığı büyük sırrı Terken'den muhafaza edebilecek midir? Diğer yandan Elçin, Büyük Selçuklu ile Anadolu obaları arasındaki fitneyi körüklemeye çalışan Kasım'ın casusunu yakalamayı başarmıştı. Elçin, casusu saraya getirecektir. Saraya gelen Elçin ile Terken arasında neler yaşanacaktır? Tüm bunların yanı sıra Hayyam'ın evini yakan oka hacelik işaretini işleyen demirci ustalarını tespit ettirecek olan Nizamülmülk, Hasan Sabbah'ı yakalamak için kıskacı iyice daraltmıştır. Nizamülmülk, Hasan Sabbah'ı deşifre edebilecek midir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 11. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…

Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken'in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer'in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uyanış Büyük Selçuklu 12. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlandı. Peki, 107. bölümde neler olacak?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE