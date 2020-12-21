Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle!

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 13. bölüm ile TRT 1'de izleyici karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? İşte ayrıntılar haberimizde...

Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Uyanış: Büyük Selçuklu 13. ve 14. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Uyanış: Büyük Selçuklu 21 Aralık Pazartesi günü saat 20.00 'da TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacaktır.

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uyanış: Büyük Selçuklu 21 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacaktır.

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sabbah'ın kurduğu tertip yüzünden zihni bulanan Arslantaş, Nizamülmülk'e ölümcül bir yara vermiş, etrafları Batuniler tarafından sarılmıştı. Acaba Sencerler oradan çıkabilecek midir? Nizamülmülk'ün akıbeti ne olacaktır?

Diğer taraftan Şelemzar'da büyük bir patlama olmuştu. Melikşah'ın Şelemzar'da tuttuğu çeliklerin bulunduğu ambar da dâhil olmak üzere birçok kritik yer telafi edilemez hasar alacaktır. Melikşah nezdinde itibarı sarsılan İlteber'i alacakları için gelip daha da zor duruma düşürecek olan tacir kimdir? Alacaklarına karşılık İlteber'den istediği ve alması durumunda İlteber'i zorlu duruma düşürecek olan şey nedir?

Öte yandan Melikşah, Şelemzar'daki büyük patlamada parmağı olduğunu anladığı Andreas için Konstantiniyye'ye bir ültimatom gönderir. Bizans imparatorundan aralarındaki barışın sürebilmesi için Andreas'ın ölümle cezalandırılmasını ister. Ölümün eşiğine gelen Andreas, içine düştüğü bu durumdan kurtulmak için hangi hamleye kalkışacaktır?

Tüm bunların yanı sıra Gevher, hamileliğini bahane ederek Turna'yı saraya çağırtmıştı. Geldiğinde Seferiye Hatun'u muayene etmiş ve onu hasta eden şeyin hangi kandil olduğunu ortaya çıkarmıştı. Ne var ki Elçin ve Gevher bu vaziyeti Nizamülmülk olmadan açığa vuramayacaklardır. Kurduğu tertibin aşikâr edilmesinden endişe eden Terken, bu durumdan sorumlu tuttuğu Turna'yı nasıl bir tuzağa itecektir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM (13. BÖLÜM) FRAGMANI İZLE...

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Sencer ve Arslantaş'ın akıbeti ne olacaktır? Anne ve kardeşine duyduğu özlem en büyük zaafı olan Arslantaş, annesine kavuşabilecek midir? Onun bu zaafından yararlanacak olan Batıniler, Arslantaş'ı nasıl bir oyunun içine çekeceklerdir?

Arslantaş'ın Sencer'i vurduğu haberini alan Terken, Nizamülmülk'ün gücünü kırmak adına hususi yiğitlik müessesini Melikşah'ın gözünden düşürmek için harekete girişir. Nizamülmülk, oğulları mesabesinde gördüğü hususi yiğitlerini nasıl müdafaa edecektir?

Diğer taraftan Elçin Melikşah yakınlaşmasıyla kıskançlık krizine giren Terken, Elçin'e tokat atmıştı. Yediği tokadın intikamını almak isteyen Elçin, Seferiye'nin hastalanmasının Terken'in tezgâhladığı bir oyun olduğunu anlamıştı. Bu oyunu ortaya çıkarabilmek için ne yapacaktır? Terken, kurduğu oyunun ortaya çıkmasına ve Elçin'in kendisinden intikam almasına mani olmayı başarabilecek midir?

Tüm bunlar oluyorken Melikşah ile yakınlaştığını düşünen Elçin'i nasıl bir sürpriz beklemektedir? Öte yandan Hasan Sabbah'ın tüm Selçuklu Devleti'ni etkileyecek şeytanî planı ne olacaktır? Sencer, Hasan Sabbah'a engel olmayı başarabilecek midir?