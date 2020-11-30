Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm izle!

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 9. bölüm ile TRT 1'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? İşte ayrıntılar haberimizde...

Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Uyanış: Büyük Selçuklu 10. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Uyanış: Büyük Selçuklu 30 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'daTRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacaktır.

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uyanış: Büyük Selçuklu 30 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacaktır.

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yorgos'un Turna'yı kaçırdığı haberini alan Sencer, harekete geçmiş, Yorgos'un yerini bildiğini düşündüğü Şahbender Dukas'ı alıkoymuş ve bu yolla Yorgos'a ulaşmıştır. Ne var ki Yorgos, Sencer'in bu şekilde kendine ulaşacağını tahmin etmiş ve Sencer'e bir tuzak kurmuştur. Sencer bu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Fakat beklenmedik bir şey olmuş, Turna çıkan çatışmada ağır yaralanmıştır. Bu kargaşayı fırsat bilen Yorgos Kutsal Emanetlerle birlikte kaçmayı başarmıştır. Turna kurtulabilecek midir? Sencer, Yorgos'u yakalayabilecek midir? Sencer'in alıkoyduğu herkes tarafından bilinen Şahbender Dukas ölecek midir? Kutsal Emanetleri arayan Tapar, Ebulkasım'ın tertibiyle bir tuzağa çekilmiştir. Kutsal Emanetlerin peşinden Anadolu istikametine giden Tapar'ın önünü Asi Obaların beyleri keser. Tapar'ın tuzağa çekildiğini öğrenen Elçin, askerleriyle birlikte tuzağa düşen Tapar'a yetişir. Obalı kılığına girmiş Hıristiyanların da olduğu bu tuzaktan Tapar ve Elçin kurtulabilecekler midir? Seferiye'den boşalan Başhatunluk makamına Terken kurulmuştur. Uzun zamandır arzuladığı bu makama Seferiye'yi hasta ederek kurulan Terken ne gibi faaliyetlere girişecektir? Edindiği bu gücü nasıl kullanacaktır? Bu güçle Nizamülmülk'ü dahi karşısına almaktan çekinmeyecek olan Terken'i nasıl sürprizler beklemektedir? Başulu yıllardır uzak kaldığı saraya niçin gelecektir? Melikşah yıllardır öldü diye bildiği ve görmediği Başulu'yu tanıyacak mıdır? Büyük sır açığa çıkacak mıdır? Nizamülmülk sırrın ortaya çıkma tehlikesine karşı ne yapacaktır?

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLACAK?

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken'in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer'in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…