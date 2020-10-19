Uyanış: Büyük Selçuklu 'Ebul Kasım' (Emre Erçil) kimdir? Ebul Kasım tarihteki yeri nedir? Emre Erçil kimdir, kaç yaşında, nereli?

Reyting rekorları kıran Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde oyuncular merak ediliyor. En merak edilen isimlerden birisi ise Ebul Kasım oldu. Peki Ebul Kasım kimdir? Kim canlandırıyor? Emre Erçil kimdir? Hayatı ve biyografisi sizlerle.

Uyanış: Büyük Selçuklu izleyicileri Ebul Kasım'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki Ebul Kasım kimdir? Hayatı ve biyografisi nedir? Emre Erçil kimdir, nereli, kaç yaşında, rol aldığı filmler nedir?

UYANIŞ SELÇUKLU 'EBUL KASIM' KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Ebul Kasım karakterini "Emre Erçil" canlandırmaktadır.

EMRE ERÇİL KİMDİR?

Emre Erçil 17 Mayıs 1971 yılında Ankara'da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi'nde tiyatro eğitimleri almıştır. Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Reyhan Ağa karakterini canlandırmıştır ve ülke çapında iyi bir üne kavuşmuştur. Behzat Ç. dizisinde Bahri karakteri ile de rol alan Emre Erçil, daha önceleri tarihi bir dizi olan Diriliş Ertuğrul dizisinde dördüncü sezonda diziye dahil olmuştur. Kariyerinde Nerdesin Birader ve İçerde dizilerinde de yer alan oyuncumuz ilk dizi deneyimini Milat dizisi ile tatmıştır.

Şuanda Emre Erçil, Uyanış Selçuklu dizisinde Ebul Kasım karakterini canlandırmaktadır.

EBUL KASIM KİMDİR?

Ebu'l-Kasım (ö. 1092), Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk döneminde İznik valisidir. Hanedanın kurucusu ve ilk sultan Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın ölümünden sonraki Fetret döneminde 3 yıllık bir süre Anadolu Selçuklu Devleti'ni yönetti. Süleyman Şah doğu seferine çıkarken akrabası Ebu-l Kasım'ı devletin başına vekili olarak atamıştı.

Ancak 1086 yılında Antakya yakınlarında Suriye Selçuklu Devleti Sultanı Tutuş'la yaptığı ve yenilgiye uğradığı savaşta ölünce, Süleyman Şah'ın iki oğlu I. Kılıç Arslan ve Kulan Arslan, Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Melikşah'ın İsfahan'daki sarayına esir olarak gönderilmişti. Süleyman Şah'ın ölümü ve oğullarının esir edilmesi üzerine Ebu-l Kasım Anadolu Selçuklu tahtına geçerek ülkeyi bir sultan gibi yönetmeye başlamıştır. Kayseri civarlarına da kardeşi Ebu-l Gazi'yi emir tayin etmiştir. Bu dönem Anadolu Selçuklu Devleti'nin fetret dönemi olarak adlandırılır.