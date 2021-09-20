Uyanış Büyük Selçuklu 34. bölümü ile ekranlara sezon finali yapmıştı. Heyecanlı bir sezon finali olan Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman yayınlanmaya başlayacak? merak konusu oldu. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu bitti mi? Uyanış Büyük Selçuklu sezon finali mi yaptı?TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden olan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi de yaz aylarının gelmesiyle sezon finali yapan diziler arasında yer aldı. Ancak dizi hakkında yeni dönem için radikal kararlar alındı. Sezon finalinin ardından yeni yayın döneminde, dizide büyük değişiklikler yapılacak. Dizinin senaryosu ve mevcut oyuncuları değişecek. Yeni yayın döneminde Sultan Melikşah dönemi işlenmeyecek. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu bitti mi? Uyanış Büyük Selçuklu sezon finali mi yaptı? İşte detaylar haberimizde...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU BİTTİ YERİNE SULTAN ALPARSLAN DÖNEMİ BAŞLAYACAK?

Sultan Melikşah dönemi yerine yeni sezonda Sultan Alparslan dönemi ekranlarda olacak. Senaryo ve oyuncular değiştirilecek. Sultan Alparslan rolünü Kuzgun, Mutluluk Zamanı, Kiralık Aşk, Deliha, Benim İçin Üzülme gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Barış Arduç üstlenecek. Dizinin çekimlerine Ağustos ayında başlanacak.

Sultan Alparslan rolü ile ekran karşısına geçmeye hazırlanan Barış Arduç binicilik ve dövüş dersleri alacak.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU BİTTİ Mİ?

TRT1'in ilgiyle takip edilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin final mi yapıyor merak konusu olmuştu. Sevilen dizi 34. bölümüyle ekranlara geldi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Tarihi dizi sezon finali yapmıştı ve Eylül ayında yeni bölümleriyle ekranlara dönmesi bekleniyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Sabbah ve Mitras, Baturalp ve Başulu ile birlikte Sencer ve Tapar'ı da tuzağa düşürmüştür. Selçuklulara altın darbeyi sonunda vurabileceklerini düşünen Sabbah ve Mitras, karşılarında birden Melikşah'ı bulmuştur. İki taraf arasında yaşanacak mücadele sonucunda taraflar önemli bir yara alacaktır. Melikşah, sonunda Sabbah ve Mitras'ı ortadan kaldırmayı başarabilecek midir? Başulu'yu Kıpçak Diyarı'na götürmeye kararlı olan Baturalp, yaşadığı bu tuzak sonucunda kardeşiyle birlikte gitmekte hala ısrarcı olacak mıdır? Melikşah ile Baturalp arasındaki yüzleşmede neler yaşanacaktır? Melikşah'ın Başulu'ya karşı olan duyguları, saraydaki düzeni nasıl etkileyecektir?

Batıniler'e karşı büyük bir savaş açan Selçuklular'ın hamleleri, Sabbah'ı nasıl etkileyecektir? Kuvel Kalesi fethini durdurmak için elinden geleni yapan Sabbah ile Mitras'ın Melikşah'a karşı olan mücadelelerinde hangi taraf galip gelecektir? Takipleri sonucunda Terken'in Karahanlı askerlerini çağırttığını öğrenen ve Terken ile Tacülmülk'ü hiç beklemedikleri anda yakalayan Zübeyde Hatun, bu durumu Melikşah'a iletecektir. Kuvel Kalesi fethinin ardından son bir görev için Nizamülmülk'le yola koyulmayı planlayan Melikşah'ın geçmişe, atalarına dair duyacakları yepyeni bir sayfa açacaktır." Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın vefatının ardından Melikşah tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiğini öğrenir. Bu bebek devletin işleyişi bakımından sorun teşkil etmektedir. Durumun gidişatına ilişkin karar vermekte zorlanan Melikşah en sonunda bebeği bir daha görmemek üzere Nizamülmülk'e verir.

Sultan Alparslan'ın ölümüyle tahta geçen Sultan Melikşah, Selçuklu Devleti'nin gücüne güç katar. Fakat gün geçtikçe düşmanlar Melikşah'ın çevresini parazit gibi sarar. Artık düşmanlar hem dışarıda hem de içeridedir.

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