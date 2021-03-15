Uyanış: Büyük Selçuklu 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış: Büyük Selçuklu 25. bölüm fragman izle! Canlı izle!

Buğra Gülsoy ve Ekin Koç'un başrollerini paylaştığı Uyanış: Büyük Selçuklu 26. bölüm fragmanı çıktı mı? Uyanış: Büyük Selçuklu 25. bölümü izle! Uyanış: Büyük Selçuklu gelecek hafta neler olacak? Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uyanış: Büyük Selçuklu 26. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugün yayınlanan 25. bölümün sonunda 26. bölüm fragmanı yayınlanması bekleniyor.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sencer'in büyük bir sırrı olduğunu bilen Turna merakına yenik düşerek bu sırrın peşinden gitmeye karar verdi. Başulu Hatun ve Tapar'ın gizlice buluşmasına tanık olan Turna, Sencer'in sırrının aynı zamanda Tapar'ı da ilgilendirdiğini anladığı anda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Öte yandan Başulu Hatun ve Tapar'ı gözetleyen tek kişi Turna değildi. Sabbah da Tacülmülk'ten aldığı bilgi ışığında Tapar'ı takip ederek, Başulu Hatun'un ölmediğine kendi gözleriyle tanık oldu.

Yıllarca annesiz büyüyen Tapar, Başulu Hatun'un annesi olduğunu öğrendikten sonra öfkesini gizleyemedi. Tapar'ın sert tepkisiyle karşılaşan Başulu Hatun hayatının en acı anlarını yaşadı. Gevher ile Terken'i Başulu'nun mezarını açtırırken yakalayan Zübeyde, ikiliyi Melikşah'a şikayet etmek konusunda kendinden eminken, Nizamülmülk'ten aldığı haber sonucu kararından vazgeçti. Zübeyde'nin hiçbir şey yapmaması ise Gevher ile Terken'i şüphelendirdi. Büyük sırrı öğrenen Tapar'ın gerçekleri Melikşah'a anlatıp anlatmayacağı merak konusu oldu.

Sencer'in Tapar meselesiyle ilgilenmesi ve Türkmen beyleriyle gerçekleşecek olan gizli buluşmaya gecikmesi sonucu Bizanslılar, Türkmen beylerini pusuya düşürdü. Türkmen beyleri bu olaydan Sencer'i sorumlu tutarken Sencer, Bizanslıların gizli buluşma yerlerini bulmalarının imkansızlığından bahsederek içlerinde bir hainin olduğunu ve bu hainin Tekiş'ten başkası olmadığını iddia etti.

Sabbah, müttefiki olan İzakyos'u hayata döndürmek için ona bir panzehir hazırladı. İzakyos'un durumunun iyiye gitmesi Bizanslılar için bir umut olurken, kardeşi Markus'un intikamını almak isteyen Mitras'ın ortaya çıkışı İzakyos'un sonunu getirdi. Askerlerin Sabbah'ın verdiği panzehrin işe yaramadığını iddia etmesi, Sabbah'ı İzakyos'un şüpheli ölümü konusunda ise ikna etmedi.

İntikamını alan Mitras'ın bir sonraki planı Livya'yı tekrar kendi tarafına çekmek olurken, Sencer de Livya üzerinden yeni bir plan yaparak Bizanslıları alt etmeyi kafasına koydu. Sencer'in Livya vasıtasıyla Bizanslıları tuzağa düşürmeye çalıştığını tahmin ederek buluşma yerine hazırlıklı gelen Tomas, Sencer'e istediği bilgiler karşılığında Livya'yı kendisine vermesini teklif etti. Sencer'in Livya'yı mı devletinin geleceğini mi tercih edeceği ise gizemini korudu.

Türkmen beylerinin fermanını geri çevirmesinden rahatsız olan ve Tekiş'in onları kışkırttığını fark eden Melikşah, Tekiş'e olan öfkesini gösterdi. Tekiş'e rest çeken Melikşah'ın Tekiş'e karşı kılıcını çektiği sırada okların hedefinde olması iki kardeş arasındaki savaşın çok daha kızışacağının sinyallerini verdi.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tapar ile buluşmaya giden Başulu'yu takip eden Turna; ikisinin gizlice buluştuklarını görmüştü. Tam da bu sırada Turna'nın boğazına bir hançer dayanmıştı? Turna'nın boğazına kim hançer dayamıştır? Turna ölecek midir?

Melikşah'ın yıllar önce sürgüne gönderilen Başulu'dan bir oğlu olduğunu açığa çıkarmak için harekete geçen Sabbah, Tapar ile Başulu'nun gizlice buluştuğuna şahit olmuştu. Sabbah, Başulu'nun kim olduğunu; onun Tapar'ın anası olduğunu öğrenebilecek midir? Selçuklu'yu büyük bir karışıklığa sürükleyebilecek olan sırra sahip olabilecek midir?

Öte yandan Türkmen Beyleri katliamını tertip eden Tekiş, ikinci hamle olarak bu beylerin varisleri olan yeni Türkmen Beylerini Melikşah'a karşı bayrak açmaya çağırmaktaydı. Melikşah bu toplantıyı basmıştı. Eli kılıcına giden Melikşah, Tekiş'i cezalandıracak mıdır? Yoksa Tekiş'in gizlediği okçular Melikşah'ı vuracak mıdır?

Diğer taraftan Sencer, tuzağa çektiği Tomas'ın da kendine tuzak kurduğunu anlamıştı. Tekiş'in ihanetini itiraf etmeyi teklif eden Tomas; bunun karşılığında Livya'yı Sencer'den istemişti. Sencer, kendisine sığınan bir kadını düşmanlarına teslim edecek midir? Türkmen Beylerinin katili olan Tekiş'in suçunu ispatlayabilmek için Tomas'ı alıkoymayı başarabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra Faysal, Şelemzar'a hâkim olmak isteyen Sabbah'ın emriyle bir oyun tertipleyip Nizamülmülk'ün huzuruna çıkacak ve Şelemzar emirliği isteyecektir. Nizamülmülk'ün Faysal'a cevabı ne olacaktır?

Sabbah ile ittifak kurup Selçuklu'yu zayıflatmak ve hatta yok etmek için Selçuklu topraklarına gelen Bedrülcemali'nin ilk icraatı ne olacaktır? Melikşah'ın İslam Dünyası'ndaki nüfuzunu kırmak için hangi eyleme girişecektir?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…

Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken'in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer'in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…