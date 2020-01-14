: Üvey baba dehşeti! Çocuklar açlıktan ve soğuktan ölmek üzereyken bulundu

14.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:45

Kazakistan'ın Ust-Kamenogorsk bölgesinde, 9 yaşındaki erkek çocuk ve 18 aylık kız kardeşi açlıktan ve soğuktan ölmek üzere bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldı. Çocukların vücudunda çok sayıda sigara yanığı tespit edildi.

İNSANLARDAN YEMEK İSTİYORLARDI

Komşuları dışarıya çıktıklarında korkunç manzarayla karşılaştı. İki küçük çocuk üzerinde doğru düzgün kıyafet dahi olmadan -12 derece soğukta açlıktan bitap düşmüş çocuklar, kendilerini gören insanlardan yemek istiyordu.

Serebral palsi hastası olması nedeniyle yürümekte güçlük çeken küçük kız, ağabeyinin yardımıyla ayakta dururken, komşuları, büyük çocuğun vücudundaki sigara yanıklarına dikkat çekti.

İŞKENCE GÖRDÜKLERİ TESPİT EDİLDİ

Hemen ambulans çağıran mahalle sakinleri, iki küçük çocuğun tedavisinin yapılabilmesi için hastaneye kaldırılmalarını sağladı. Çocukların yapılan incelemesinde işkence gördükleri tespit edildi.

Doktorlar, iki çocuğun da hipotermi geçirmek üzere olduklarını ve yetersiz beslenme nedeniyle vücutlarının savunma sistemlerinin çökmek üzere olduğunu teşhis etti.

UZUN SÜRE TEDAVİ GÖRECEKLER

Hastaneden yapılan açıklamada -12 derecede uzun süre korunma olmadan çocukların vücutlarında kalıcı hasar meydana gelmediği ancak ikisinin de uzun süre tedavi görmek zorunda kalacağı belirtildi.

ALKOLİK BABA GÖZALTINA ALINDI

Emniyet güçleri, Kazakistan'ın Ust-Kamenogorsk bölgesinde meydana gelen olayda işkence gören çocukların isimlerinin Daniil (erkek) ve Sveta (kız) olduğunu açıkladı. Çocuklara işkence eden babanın ise gözaltına alındığı ifade edildi.

Alkolik üvey babanın çocuklara düzenli olarak işkence ettiği ifade edilirken, yerel basına konuşan 9 yaşındaki Daniil, "Annemiz yemek istediğimizde bizi dövüp evden atacağını söylüyordu. Bu yüzden aç kalmaya razı oluyorduk" dedi.

Annesine geri dönmek istemediğini belirten çocuk, sosyal hizmetler tarafından koruma altına alındı. Kız kardeşi Sveta ise tedavisinin yapılabilmesi için hastanede tutuluyor.

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