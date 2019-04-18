Usta Sanatçı Yaşar Özel Son Yolculuğuna Uğurlandı

Önceki akşam vefat eden Türk Sanat Müziği sanatçısı, ünlü bestekar Yaşar Özel, son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının cenaze namazı öğle namazını müteakip Emirgan Cami'nde kılındı.

Törene sanatçının eşi Oya Özel, çocukları Renan Mert Özel ve Gülnur Özel ile sevenleri, yakın dostları, besteci Bilge Özgen, yazar Tekin Gönenç, besteci Zeynettin Maraş, sanatçı Zekai Tunca, oyuncu Işıl Yücesoy, şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan ile sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

TABUTUN BAŞINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Törende Özel'in ailesinin güçlükle ayakta durdukları görüldü. Yaşar Özel'in kızı Gülnur Özel de babasının tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Özel'in naaşı kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Yeni Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü.

"TÜRK SANAT MÜZİĞİ CAMİASI İÇİNDE ÇOK BÜYÜK BİR KAYIP"

46 senelik dostunu kaybettiğini ifade eden bestekar Zeynettin Maraş, "Benim 46 yıllık dostumdur. Sık sık görüşürdük. Ben Suadiye'de oturuyorum o da Emirgan'da. O Caddebostan'da koro çalıştırıyordu. Arada da oraya gelirim. 46 senelik dostum hiç ayrılmadık. Vesilelerle, konserlerle bir yerde buluşup bir şeyler yeriz, konuşur sohbet ederiz. Benim için çok büyük bir kayıp. Türk Sanat Müziği camiası içinde çok büyük bir kayıp. Gidenlerin yeri doldurulmuyor. Çok büyük bir sanatçıydı. Bende fazlasıyla üzgünüm bunları söylüyorum ama içimden koparak geliyor. 46 yıllık büyük bir dostluğumuz var " diye konuştu.

"KELİMELER YETERSİZ KALIYOR"

Yaşar Özel'in birçok akılda kalan şarkıya imza attığını söyleyen Ahmet Selçuk İlkan, " Kelimeler bazen yetersiz kalıyor. Türk Sanat Müziğinde bir çınar gibi yıllarca hem yüreğinde hem omzunda taşınan ender insanlardan biriydi. En büyük tesellimiz bıraktığı müthiş şarkılar oldu. Bir gece ansızın gelebilirim, Eğer ki Sen Benim Yarim Olsaydın, Gizli Aşk Bu, Avuçlarımda Sıcaklığın Var gibi güzel şarkıları yüreğimizde bırakıp gitti. Çocukluğumuzun gençliğimizin radyodaki büyük şövalyesiydi. O her zaman hatıramızda, kalbimizde, notalarda müzik ile kalacak. Allah rahmet eylesin. Sevenlerine sabır ve metanet diliyorum " şeklinde konuştu.

"BIRAKTIKLARIYLA ÖĞRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Merhum sanatçı Özel'den pek çok şey öğrendiğini ifade eden sanatçı Zekai Tunca, "Türk Müziğinin kazandığı en güzel bas sesi ile birlikte gırtlağı da dönen bir sesti. Bir bas ses bu kadar güzel kullanılamazdı. O Türk müziğine değerler kattı. Son yıllarda 10-12 sene evvel yine yollarımız birleşti birçok şey paylaştık. Hala bir şeyler öğreniyordum. Buraya kadarmış, bundan sonra bıraktıkları ile öğrenmeye devam edeceğiz, rahmet ile anacağız. Müziğe kattıkları adına şükran ile anacağız. Rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun " dedi.

Kaynak: İHA