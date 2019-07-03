Usta şair Küçük İskender hayatını kaybetti! Küçük İskender kimdir?

Duygu yüklü şiirleriyle bir nesli peşinden sürükleyen Küçük İskender, mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek yaşamını yitirdi. Küçük İskender kaç yaşında? Derman İskender Över kimdir? Küçük İskender hayatı, biyografisi haberimizde.

KÜÇÜK İSKENDER ŞİİRLERİ

KÜÇÜK İSKENDER KİMDİR?

Başarılı şair, 1964 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Derman İskender Över olan İskender, Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gitti ancak son sınıfta okulu bıraktı. Ardından İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümüne girse de bu bölümü de tamamlayamadı.

İskender, 1980'li yıllardan itibaren çeşitli dergilerde şiirler, eleştiriler, denemeler yazdı. İlk şiiri Milliyet Genç Sanat Dergisi'nde, İskender Över ismiyle yer aldı. Profesyonel olarak 1985'te Adam Sanat Dergisinde şiirleri yayımlanmaya başladı. Nerdeyse her türde eser ortaya koyan Küçük İskender, ilk filmi "Ağır Roman" ile oyunculuğa da adım attı.

O ŞİMDİ ASKER FİLMİNDE YER ALDI

İstanbul'da Baba Zula, Rashit, Teoman, Gripin, Hayko Cepkin, Zakkum, Derya Köroğlu, Mabel Matiz, Can Bonomo, Nejat Yavaşoğulları, Model, Flört, gibi isimlerle sahneye çıktı. Mustafa Altıoklar'ın yönettiği Ağır Roman ve O Şimdi Asker adlı filmlerde de rol aldı. Son olarak "İkinci Waliz" adlı şiir-metin-günlük kitabıyla okurlarıyla buluşan Küçük İskender, bir süredir kanser ile mücadele ediyordu.

ERDAL ÖZ EDEBİYAT ÖDÜLÜ KAZANDI

Küçük İskender, 2000 yılında Orhon Murat Arıburnu Ödülleri'nde ''Bir Çift Siyah Deri Eldiven'' adlı şiir kitabıyla birincilik elde etti. 2001 yılında Almanya'da, 2002 yılında Hollanda'da, 2005'te Avusturya'da, 2007'de Makedonya'da, 2008'de İsveç'te şiirleriyle kendine yer buldu. 2004'te NewYork'ta ve Kuzey Coralania'da üniversitelerde konuşma yaptı ve tek kişilik okuma gecelerine konuk oldu. 2006'da ''İskender'i Ben Öldürmedim'' adlı şiir kitabıyla Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü'nü kazandı. 2014'te 7. kez dağıtılan Erdal Öz Edebiyat Ödülü Küçük İskender'e verildi.