Usta Oyuncu Ümit Yesin'in Ölümü Sanat Dünyasını Yasa Boğdu

Birçok dizi ve sinema filminde rol alan usta oyuncu Ümit Yesin 65 yaşında hayatını kaybetti.

Usta ismin ölüm haberini ise Yeni gelin dizisindeki rol arkadaşı Mustafa Avkıran duyurdu. Yesin'in ölümü sanat dünyasını da yasa boğdu.

YASA DÜNYASINI YASA BOĞDU

En sonra Yeni Gelin dizisinde rol alan Ümit Yesin'in vefatı dostlarını yasa boğdu.Acı haberi alan ünlü isimler, usta oyuncunun ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi;

JESSICA MAY

"Senden öğrendiğim o kadar çok şey var ki… O kadar çok hikayen hatıra kaldı ki bende. Seni çok özleyeceğim pamuk dedem. Allah rahmet eylesin."

RENAN BİLEK

"Güzel insan, canım ağabeyim… Seni çok özleyeceğiz"

ONUR BAYTAN

"Şimdi kim bana kızacak, bağıracak? Yürüyen ... diyecek. Seni çok seviyorum ustam. Yattığın yerde çok huzurlu ol"

ÖZDEN ÖZGÜRDAL

"Daha çok yeni Ayşen Gruda ablamız için "üzgünüm, onu çok özleyeceğim" derken sen gidiyorsun... Güle güle savaşçı aktör..."

VOLKAN SEVERCAN

"İlk filmimde birlikte oynamıştık... hem tiyatroda hem sinemada hem de televizyonda yıllarca beraber çalıştık... Çok erken oldu, çok üzgünüm... Yolun Işıklarla dolsun Ümit Ağabey..."

KADİR İNANIR

"Değerli oyuncu Ümit Yesin'i kaybettik. Mekanı cennet olsun."

ŞİVA BEHROUZFAR

"Canım Ümit abicim... Koca yürekli değerli usta seninle çalışmak bizlere de nasip oldu... Çok üzgünüm ve sözün bittiği yer mekanın cennet olsun yattığın yer ışık dolsun Rahmetin hep üstünde olsun."

ÇİÇEK DİLLİGİL

"Ahhhh Ümit Ağabey, ahhh:("