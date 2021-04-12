Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu
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Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yapımını OGM Pictures'ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan 'Kırmızı Oda'nın kadrosuna Uğur Yücel'in ardından bir usta oyuncu daha katıldı. Türk tiyatrosunun sevilen oyuncularından Itır Esen, dizide Zafer'in hayran olduğu annesini canlandıracak.

TV8 ekranında yayınlanan tüm bölümleriyle reytinglerin zirvesinde yer alan Kırmızı Oda, yeni hikayeleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği diziye birbirinden kıymetli oyuncular da dahil oluyor. Yiğit Özşener, Esra Ronabar ve usta oyuncu Uğur Yücel'in ardından Itır Esen de diziye dahil oluyor.

ZAFER'İN ANNESİNİ OYNAYACAK

Otuz üçüncü bölümde diziye dahil olacak olan Itır Esen; Vahit'in eşi, Zafer'in annesi Nurcihan karakteri ile izleyici karşısına çıkacak. Zafer'in hayranlıkla bahsettiği, padişah soyundan gelme, aristokrat, saygın ve güzel bir kadın olan Nurcihan, tedavisi sırasında eşi Vahit'e destek olmaktan geri durmayacak. Vahit'in eşi Nurcihan ile ilişkisi, Doktor Hanım'ın üzerinde durduğu konulardan biri olacak.

İşte Kırmızı Oda'nın yeni bölümünden ilk kareler...

Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu
Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu
Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu
Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu
Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu
Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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