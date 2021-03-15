Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu
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Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu

15.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:54

Usta oyuncu Hülya Darcan, ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizide Lütfiye Duman karakterini oynayacak olan oyuncu için özel bir ev ve kıyafetler tasarlanmaya başlandı.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, perşembe akşamları ATV ekranında yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna dahil olan Hülya Darcan, dizide teyze rolünü canlandıracak.

BURSA'DA YAŞAYAN TEYZE GELİYOR

Fekeli'nin yeğeni olarak hikayeye dahil olan Furkan Palalı'nın hayat verdiği Fikret karakterinin, geçtiğimiz haftalarda aslında Fekeli'nin yeğeni değil, Adnan Yaman'ın oğlu, yani Demir'in üvey kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı. İşte, şimdi Yamanlar yeni bir savaşın eşiğindeyken, Fekeli bir kez daha konuya çözüm bulmak için, Fikret'in Bursa'da yaşayan teyzesi Lütfiye Duman'ı Adana'ya getirecek. Fekeli'nin eski dostu olan Lütfiye, neşesi ve içtenliğiyle Fekeli'nin evinin havasını değiştirecek.

Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu

ÖZEL HAZIRLIKLARA BAŞLANDI

Adana'dan ayrılıp Bursa'ya yerleşen, görmüş geçirmiş, usul ve adap bilen, yaşama sevinci ile girdiği her ortamı renklendiren Lütfiye Duman karakteri için, dizinin setinde de özel hazırlıklar yapıldı. Lütfiye Duman için, daha sonra yerleşeceği dönemin mimarisi ve coğrafyasına uygun bir ahşap ev inşa edildi. Bursa'da hali vakti yerinde, şehrin bilinen isimlerinden biri olduğundan Adana'ya da şık ve karakterini ortaya koyan renkli bir gardırop ile geldi. Lütfiye Duman için, dönemin en şık kıyafetleri tasarlandı ve dikildi.

Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu
Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu
Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu
Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu
Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu
Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu

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Haber Yorumları (7)
RÜKNETTİN DEDE: Saniye çok güzelsin,iki gözümün çiçeği.
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
PALA DAYI: İhtiyar kendine gel seni pala bıyığıma dolar havaya asarım seni İdamı sen istiyordun
1 Yayından Kaldır
GAFFUR: Dede dede, biz adanalıyık vururık adamı, kendine gelesin loo
2 Yayından Kaldır
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