Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor?
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Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor?

Ayasofya'nın Danıştay kararı ile yeniden camiye dönüştürülmesi sonrasında Ankara kulislerinde erken seçim iddiaları gündeme geldi. Kulislerin usta gazetecisi Muharrem Sarıkaya, AK Partili vekillerle yaptığı sohbette erken seçimi sordu. AK Parti kurmayları "Erken seçim yok" dedi.

12.07.2020 10:37 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:01

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ERKEN SEÇİM Mİ VAR?

Ayasofya kararının birçok konuya etkisi olması beklenirken kulisler de bir anda hareketlendi. Ankara'da Ayasofya kararı sonrası 'Erken seçim mi var?' sorusu konuşulmaya başlandı.

İktidarın bu kararı erken seçim için aldırdığı iddiaları konuşulurken, seçimin kapıda olduğu gündem oldu.

Ankara'da pek çok milletvekilinin de 'seçim' beklentisinde olduğunu belirten gazeteci Muharrem Sarıkaya, Habertürk Gazetesi'ndeki köşesinde bu konuya açıklık getirdi.

Sarıkaya'nın yazısında ilgili bölüm şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı ile sıklıkla görüşen milletvekilleri ve parti yöneticileriyle yaptığım sohbetten çıkardığım sonuç şu ki Ayasofya adımı erken genel seçime yönelik değil.

Sadece bu konuda değil, başkaca atılan adımların da erken genel seçim ile anılmasından da rahatsızlar.

Çünkü erken seçim söylentisinin birçok olumsuz gelişmeyi de beraberinde getirdiğinin farkındalar."

Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor?

Manşet

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