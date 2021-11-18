İSTANBUL (Habermetre) - Usta Çırak Buluşmaları - Bünyamin Kara Sanatçı Bünyamin Kara, Usta Çırak Buluşmaları kapsamında resim, fotoğraf ve belgesel film çalışmalarına dair tecrübelerini ilgilileri ile paylaşacak.

BÜNYAMİN KARA KİMDİR? 1960 doğumlu olan Bünyamin Kara sanatla ilgili yazılar yayınladı, birçok karma sergiye katıldı, 17 kişisel sergi açtı. 2007 yılında yayınlanan "Radika ve Mona Lisa" adlı kitabında kendi sanat felsefesini de ortaya koyan sanatçı, son yıllardaki çalışmalarında bu felsefenin görselleşmiş izlerini sürüyor.

Resim, fotoğraf ve belgesel film çalışmalarını İstanbul ve Ordu'da sürdüren Kara, klasik içeriği modern bir formla yeniden yorumlama çabası içindedir. Kurucusu olduğu Fatsa'daki "Avrasya Medi Tech Sanat Galerisi" aracılığı ile bölgenin eğitim ve kültür hayatına önemli bir ivme kazandırmıştır.

KİŞİSEL SERGİLER 1988- Tarihi Çevre. Milli Piyango Sanat Galerisi/Ankara

1991- Memleket Manzaraları. FKM/İstanbul

1991- Kaybolan Anadolu. İlim ve Fazilet Vakfı/İstanbul

1992- Memleketim. Uran Kültür Merkezi/İstanbul

1993- Dağlar Dağlar. Uran Kültür Merkezi/İstanbul

1994- Kaçkar İzlenimleri. Uran Kültür Merkezi/İstanbul

1995- Sessizlik. Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi/İstanbul

1997- Sılaya Övgü. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi/İstanbul

2000- Yüksek Rakım Sevdası. CRR Fuayesi/İstanbul

2001- Kalemin Dili Olsa. Uran Kültür Merkezi/İstanbul

2005- Boyutların Kesişim Noktası. CRR Fuayesi/İstanbul

2006- Zeno'dan Sahara'ya. Uran Kültür Merkezi/İstanbul

2007- Karşıtlıklar. Yeminli Mali Müşavirler Sanat Galerisi Beyoğlu/İstanbul

2010- Bilgi'nin İmgesi. Kocaeli Büyükşehir Sanat Galerisi/İzmit

2010- Şimdi Uzak. Y. Mali Mişavirler Sanat Galerisi Beyoğlu/İstanbul

2011- Yeşil Nefes. Avrasya Medi Tech Sanat Galerisi. Fatsa/Ordu

2012- İmgenin Gölgesi. Taksim Sanat Galerisi./İstanbul

2012- İmgenin Gölgesi (Tekrar) Ramada Asia Sanat Galerisi. Altunizade/İstanbul

2012- İmgenin Gölgesi (Tekrar) Avrasya Medi Tech Sanat Galerisi. Fatsa/Ordu

PROJELER Sanatçı, önümüzdeki dönemlerde duyuruları yapılacak olan çeşitli biyografik ve kültürel tanıtım belgeselleri ile kitap projeleri üzerinde çalışmalarına devam etmektedir.

Etkinlik Türü: Söyleşi

Etkinlik Tarihi: 26 Kasım 2021, Cuma

Etkinlik Mekanı: Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Etkinlik Saati: 19: 00

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