Son dakika! Üst geçidin asansöründe mahsur kalan 2 kardeşi itfaiye kurtardı
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Son dakika! Üst geçidin asansöründe mahsur kalan 2 kardeşi itfaiye kurtardı

27.12.2020 19:37 | Son Güncelleme: 27.12.2020 20:12

Son dakika gelişmesine göre Üst geçidin asansöründe mahsur kalan 2 kardeşi itfaiye kurtardı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir üstgeçidin asansöründe mahsur kalan 2 kardeşi itfaiye ekipleri kurtardı.

Üst geçidin asansöründe mahsur kalan 2 kardeşi itfaiye kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir üstgeçidin asansöründe mahsur kalan 2 kardeşi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Malkoçoğlu Mehmet Bey Üstgeçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üstgeçidi kullanan Ahmed El Asad ve Muhammed El Asad isimli yabancı uyruklu 2 kardeş, üstgeçidin asansöründe mahsur kaldı. İtfaiyenin numarasını bilmeyen 2 kardeş cama vurarak çevreden bulunanlardan yardım istemeye çalıştı. Bunun üzerine yoldan geçen bir vatandaş, asansörde mahsur kalan 2 kişiyi fark edince durum u hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede üstgeçide ulaşan ekipler, mahsur kalan 2 kardeşi kurtarabilmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışmasının ardından 2 kardeş mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Asansörden çıkan kardeşler, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Son dakika! Üst geçidin asansöründe mahsur kalan 2 kardeşi itfaiye kurtardı
Son dakika! Üst geçidin asansöründe mahsur kalan 2 kardeşi itfaiye kurtardı
Son dakika! Üst geçidin asansöründe mahsur kalan 2 kardeşi itfaiye kurtardı
Son dakika! Üst geçidin asansöründe mahsur kalan 2 kardeşi itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN ÖZTÜRK

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