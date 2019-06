Üsküp Büyükelçisi Kara Ohri'deki Ali Paşa Camisini ziyaret etti

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Ohri şehrinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu gerçekleştirilen tarihi Ali Paşa Camisinde incelemelerde bulundu.

Büyükelçi Kara, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Ohri Müftülüğü, Ohri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve Ohri Müzesi iş birliğinde restorasyonunu gerçekleştirdiği tarihi Ali Paşa Camisini ziyaret etti.

Camiyi gezen Büyükelçi Kara yetkililerden bilgi aldı, çarşı esnafıyla bir süre sohbet etti.

Caminin 1500'lü yıllardan beri kalan eski bir cami olduğunu hatırlatan Kara, restorasyonun çok kısa bir sürede tamamlandığını kaydetti.

Ohri'nin Kuzey Makedonya'nın incisi olduğunu anımsatan Kara, caminin bu şehre yakışır bir şekilde Türkiye tarafından restore edildiğini belirterek, tüm Müslümanların hayırlısıyla kullanmaları ve sonraki nesillere aktarmaları temennisinde bulundu.

Türkiye'nin farklı ülkelerde kültürel mirasa sahip çıktığına dikkati çeken Kara, çeşitli ülkelerde atalarından kalan bütün eserlerin tek tek restore edildiğini aktardı.

Ali Paşa Camisinin aslına uygun olarak restore edilmesinde yoğun çaba gösterildiğini vurgulayan Kara, "Bu caminin aslına uygun olmasını istemiştik. Buranın onarılması sayın Cumhurbaşkanı'mız (Recep Tayyip) Erdoğan'ın da bir rüyasıydı. Bu konuda da arkadaşlarımıza son derece büyük destekler sağladılar. Öncelikle ona müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi.

Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın dost ve kardeş ülke olduğunun altını çizen Kara, şunları söyledi:

"Bu tarihte de böyleydi gelecekte de böyle kalacaktır. Bu dostluğun bozulmaması için elimizden gelen bütün gayretleri gerek hükümet yetkililerine gerek görüştüğümüz her tabandan insanlara aktarıyoruz. Türkiye'ye karşı çok güzel bir ilgi alaka var. Ben şimdiden hükümet yetkililerine teşekkür ediyorum."

Restorasyon sürecindeki sıkıntılardan bahseden Kara, "Arkadaşlarımız ufak tefek pürüzlerden bahsetmişlerdi fakat bizler her şeyden önce bu tür eserleri yapılandırırken aslına uygun olması konusunda çok dikkatli oluruz ve birkaç yıl önce ona göre de bir protokol imzalanmıştı. Protokole çok uygun kalarak hareket ettiler. Dolayısıyla ufak tefek pürüzler de böylelikle giderilmiş oldu. Bütün Ohri halkına hayırlı olmasını ve gönüllerince bu güzel mekanı ziyaret etmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Resmi açılışı Cumhurbaşkanı'mızın gelişiyle inşallah gerçekleştireceğiz"

Caminin restorasyonu sürecindeki bazı tepkilerle ilgili bir soru üzerine Kara, "Ben de yurt dışında doğup büyüdüm. Bizim yaşadığımız yerlerde birçok etnikli, dinli yerler vardı ama bizler her birine karşı çok saygılıydık. Türkiye de aynı şekilde. Bizim Türk halkı olarak hiçbir kimsenin ibadetine karşı saygısızlık etmeyeceğimizi ve bu konuda da herkesin inancına saygılı olacağımızı defaten iletiyoruz ve iletmeye de devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Sıkıntılardan haberdar olduğunu ve konunun detaylarını bildiğini ifade eden Kara, şunları kaydetti:

"Bizim bir protokol dahilinde hareket etme zorunluluğumuz var. Biz aslına göre hareket etme durumundaydık. Türkiye'ye geldiğiniz zaman Ortodokslara ait ibadethane, Hristiyanlara ait kilisenin varlığını görebiliyorsunuz. Bizler her zaman bütün inançlara saygılı davrandık ve bizim temennimiz de bizim inancımıza karşı saygılı davranılmasıdır. Yoksa burada emin olun ki hiçbir art niyet yoktur."

Herkesin ibadet şeklinin farklı olabileceğini, bütün insanların bu eseri sahipleneceğini söyleyen Kara, "Resmi açılışı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gelişiyle inşallah gerçekleştireceğiz. Eğer onların da programları müsait olursa tabii ki. Bu güzel mekanı hep birlikte yine Kuzey Makedonya yetkilileri ile gerek Cumhurbaşkanı (Stevo) Pendarovski gerek Sayın (Başbakan Zoran) Zaev'in katılımlarıyla, bütün yetkililerle açılışı yapmak isteriz fakat henüz kesin bir tarih yok." diye konuştu.

Ohri Ali Paşa Camisi

Ülkenin güneybatısındaki Ohri şehrinde bulunan tarihi Ali Paşa Camisinin restorasyonu, Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ohri Müftülüğü, Ohri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve Ohri Müzesi iş birliğinde 2017 yılının Mayıs ayında başlatılmıştı. Çalışmalar, Makedonların minarenin orijinalinden daha yüksek inşa edileceği iddiası ile protesto düzenlemelerinin ardından durdurulmuştu.

Dönemin Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Robert Alagyozovski, aynı yılın aralık ayında, Ohri'deki kültür kurumlarının müdürleriyle görüşmesinde yaptığı açıklamada, 5 asırlık caminin restorasyonunun Ohri'deki derneklerin verdikleri tepki nedeniyle durdurulduğunu açıklamıştı. Konuyla ilgili süreç, Kültür Bakanlığı tarafından kurulan çalışma grubunun isteğiyle UNESCO'nun dikkatine sunulmuştu.

Belli aşamalardan geçen restorasyon süreci sorunlu bir şekilde devam etmişti.

16. yüzyılda inşa edilen ve pişmiş tuğla ve taşla yapılan caminin minaresi 1912-1918 yıllarında yıkılmış ve bir daha inşa edilmemişti.

Kaynak: AA