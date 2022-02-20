ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'dan İdlib'e 100 tırlık yardım konvoyu yola çıktı

Yardım tırları Üsküdar'dan İdlib'e dualarla uğurlandı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen : "100 tırlık yardımı bugün yola çıkardık"

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi tarafından "İdlib Hiç Olmadığı Kadar Soğuk. Çocuklar Çok Üşüyor!" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında, 100 yardım tırı dualar eşliğinde Üsküdar'dan İdlib'e doğru yola çıktı.

Üsküdar Belediyesince "İdlib Hiç Olmadığı Kadar Soğuk. Çocuklar Çok Üşüyor!" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası sonrası toplanan malzemeler tırlara yerleştirilerek İdlib'deki yaraları sarmak üzere yola çıktı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de katılımıyla uğurlanan tırlar Harem Otogarı'ndan hareket etti. İçerisinde gıda, ayakkabı, terlik, ev tekstili ürünü, battaniye ve muhtelif giyim eşyası gibi temel ihtiyaçların yer aldığı 100 yardım tırı dualar eşliğinde gönderildi. Tırı uğurlamaya Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yanı sıra İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

"100 tırlık yardımı bugün yola çıkardık"

Bir tırın şoför koltuğuna oturan ve tırı süren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, katılımcılara el salladı. Ardından yardım konvoyunu uğurlayan Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, "Bugün çok önemli bir ana tanıklık ettik. Üsküdarlı vatandaşlarımızın, STK'larımızın hazırlamış olduğu 100 tırlık yardımı bugün yola çıkardık. Bu tırların içerisinde giyimden gıdaya, ısınmadan temel ihtiyaçlara kadar birçok ürün var. Bu tırlarda aslında sadece yardım ürünleri değil Üsküdarlı hemşerilerimizin sevgisi, şefkati ve merhameti var. Oradaki mazlumların, çaresizlerin, kardeşlerimizin yanında olma duygusu var. Yardımlaşmanın zirveye çıktığı bir anı yaşadık. Üsküdar Belediyemizin öncülüğünde hayırsever vatandaşlarımız, STK'larımız, derneklerimiz ile birlikte 15 gün içerisinde toparladığımız yardımlarımızı toplamda 100 tıra yükledik ve yola çıkardık. Birkaç güne de yardımlar sahiplerine ulaşacak. Onlar mutlu olacak, biz de mutlu olacağız" diye konuştu.