Üsküdar'da refüjde asılı kalan İETT otobüsünü vatandaşlar kurtarmaya çalıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üsküdar'da refüjde asılı kalan İETT otobüsünü vatandaşlar kurtarmaya çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Üsküdar'da aşırı hızla giden İETT otobüsü Salacak Sahilde karşı şeride geçerek refüjde asılı kaldı. Kazada otobüsteki yolcular yaralanmazken, asılı halde kalan İETT otobüsünü vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Kaza nedeniyle sahilde trafik yoğunluğu oluştu. Vatandaşların asılı kalan otobüsü kurtarmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz akşam 23.30 sıralarında Üsküdar'da Salacak Sahilde meydana gelen olayda İddiaya göre yolcu dolu İETT otobüsü virajı dönerken aşırı hız nedeniyle karşı şeride geçerek refüjde asılı kaldı. Kazada yolcularda yaralanan olmazken, refüjde asılı halde kalan İETT otobüsünü vatandaşlar kurtarmaya çalıştı.

ÇEKİCİ YARDIMIYLA KURTARILDI

Kaza nedeniyle Salacak Sahilde çift yönlü uzun trafik kuyrukları oluştu. Kazaya yolcular tepki gösterirken, asılı halde kalan İETT otobüsü çekici yardımıyla kurtarıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Üsküdar'da refüjde asılı kalan İETT otobüsünü vatandaşlar kurtarmaya çalıştı

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Vatandaşların asılı kalan İETT otobüsünü kurtarmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Üsküdar'da refüjde asılı kalan İETT otobüsünü vatandaşlar kurtarmaya çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 37 yaralı
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 37 yaralı
Dükkanının önünde otururken kazada savrulan ticari aracın altında kaldı! Yaşlı adam feci şekilde can verdi
Dükkanının önünde otururken kazada savrulan ticari aracın altında kaldı! Yaşlı adam feci şekilde can verdi
Haber Yorumları (1)
HALİL ÇAĞRI ÇEVİK: bunda komik bir şey yok herseyi devletin yardımıyla beklemen
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay John Kirby Hulusi Akar Mustafa Şentop Jens Stoltenberg
Magazin İrem Derici Haluk Levent Burcu Biricik Fahriye Evcen
Spor Ali Koç Burak Elmas Lionel Messi Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Üsküdar'da refüjde asılı kalan İETT otobüsünü vatandaşlar kurtarmaya çalıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 10:27:27. #1.14#

title