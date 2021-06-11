ÜSKÜDAR'DA MOTOKURYENİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN SÜRÜCÜYE 9 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

ÜSKÜDAR'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 4 Nisan gününde cadde üzerinde bulunan iki çocuk babası motokurye Serdar Gökhan Bedir'e (36) çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü Onur Epik hakkında "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle...

ÜSKÜDAR 'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 4 Nisan gününde cadde üzerinde bulunan iki çocuk babası motokurye Serdar Gökhan Bedir'e (36) çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü Onur Epik hakkında "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede tutuklu şüpheli Epik'in olay günü alkol aldığı, uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülerek şüphelinin asli kusurlu olduğu vurgulandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Onur Epik'in 4 Nisan 2021'de akrabasına ait aracını kullandığı ve şüphelinin araçta bulunan 3 kişiyle birlikte olay günü alkol aldıkları anlatıldı. Şüpheli Onur Epik ve araçta bulunan 2 kişinin uyuşturucu da kullandığı belirtilen iddianamede bu kişiler hakkında uyuşturucu madde kullanımına ilişkin ayrı bir soruşturma yürütüldüğü de belirtildi.

Kurye olarak çalışan Serdar Gökhan Bedir'in Ferah Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ne teslimat için gittiği ve teslimatı yaptıktan sonra motosiklete bineceği sırada Epik'in sevk ve idaresinde bulunan aracın Bedir'e çarptığı ve kaza sonucunda Bedir'in vefat ettiği anlatıldı.

İDRAR TESTİNDE ESRAR ETKEN MADDESİNE RASTLANDIŞüpheli Epik'in olaydan yaklaşık 24 saat sonra polis teslim olduğu kaydedilen iddianamede, şüphelin ifadesine de yer verilerek havanın yağışlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, alkollü olmadığını, korktuğu için kaçtığını söylediği belirtildi.İddianamede olaya ilişkin düzenlenen bilirkişi raporunda şüpheli Epik'in asli, maktul Bedir'in ise tali kusurlu olduğunun tespit edildiği kaydedilirken şüphelin idrar testinde esrar etken maddesine rastlandığı da hatırlatıldı.

TANIK BEYANLARI ŞÜPHELİYİ YALANLADIİddianamenin değerlendirme kısmında ise şüpheli Epik'in alkollü olmadığını beyan etmesine rağmen tanık beyanlarının şüpheliyi yalanladığı, şüphelinin olayın ardından 24 saat sonra teslim olması nedeniyle alkolün tespit edilemeyeceği vurgulandı. İddianamede şüpheli Epik'in kaçma sebebinin korkmasından ziyade alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken kaza yapmış olduğu değerlendirildi.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİİddianamede şüpheli Onur Epik'in "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuklu şüpheli Onur Epik, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısında çıkacak.

NE OLMUŞTUSokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 4 Nisan Pazar gününde motosikletli kurye Serdar Gökhan Bedir, siparişini teslim ettikten sonra cadde üzerinde park ettiği motosikletine doğru ilerlerken şüpheli Onur Epik'in idaresindeki hafif ticari aracın kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Olay güvenlik kameralarına da yansımıştı.Kazadan bir gün sonra polise teslim olan şüpheli Epik, Anadolu Adalet Sarayı'nda ifade vermesinin ardından savcılık şüpheliyi 'Adli kontrol tedbiri' uygulanması talebiyle sevk edildi.Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Epik hakkında 'Yurtdışına çıkmamak', 'İstanbul il sınırlarını terk etmemek', 'Haftanın 3 günü polis merkezine giderek imza atmak', 'Her türlü taşıtları kullanmamak ve sürücü belgesini teslim etmek' ile '30 bin lira güvence bedeli yatırmak' şeklinde birçok adli kontrol tedbiri uygulamıştı.Öte yandan hakimlik, araç içerisinde bulunan 5 kişinin maske takmadıkları, sosyal mesafeye dikkat etmedikleri ve araç içinde sigara içtikleri gerekçesiyle gerekli idari yaptırımın uygulanması için Üsküdar Kaymakamlığı'na bildirimde bulunulmasına hükmetmişti.Serdar Gökhan Bedir'in avukatı İyaz Çimen şüpheli Onur Epik'in serbest bırakılmasına itiraz etmesinin ardından şüpheli Epik, tekrar gözaltına alınmış, savcılık bu sefer tutuklanmasını istemiş hakimlik de şüpheliyi tutuklamıştı.

Görüntü dökümü--Arşiv-Olay anı güvenlik kamerası görüntüsü

-Şüphelinin adliyeye sevki

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı